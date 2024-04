Le rapport entre le 3 avril 2024 pour la JL Bourg et le 4 juillet 1776 pour les États-Unis ? Probablement l’importance de la date. Rendez-vous ce soir pour le peuple d’Ekinox, qui tentera de pousser son équipe vers une FINALE de coupe d’Europe. Une finale, de COUPE D’EUROPE.

Il en faudra du cran. Un bon sens du timing aussi, car que vaudrait une aussi belle saison si par malheur on venait à disparaitre au moment le plus opportun.

Dans le dur depuis plusieurs semaines, Zaccharie Risacher a l’occasion ce soir de mettre tout le monde d’accord. De Renée, rang L place 17 à la porte 24, qui se demande si on n’en fait pas trop avec ce gamin, à Jonathan Givony, analyste espn et en plein calcul avant sa prochaine Mock Draft. Mettre tout le monde d’accord en jouant comme il l’a fait d’octobre à février, ça parait simple comme ça, et si Zacch et ses Zacchettes font le boulot c’est donc une soirée légendaire qui s’annonce à Bourg-en-Bresse.

Parmi les infos à noter avant ce Game 3 ? Matt Mitchell côté Besiktas pourrait louper le match après son énorme choc du Game 2, alors que pour la JL le meneur JeQuan Lewis et le poste 4 Maksim Salah sont incertains, très bonne feinte messieurs. A retenir également, le fait que le vainqueur de ce match à la vie à la mort affrontera Paris en finale, dans une série au meilleur des trois matchs. Mais avant cela il y aura donc ce match à gagner, ce combat d’une vie pour certains. TrashTalk sera là pour vivre l’évènement en live, avec son cœur de bressan mais son impartialité de journaliste… pas du tout, ALLEZ LA JEU’.