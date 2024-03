Zaccharie Risacher et la JL Bourg devront donc jouer un bouillantissime Game 3 mercredi soir à Ekinox, dont le vainqueur ralliera la finale de l’EuroCup. Les Bressans n’ont pas su résister à l’ambiance électrique du Sinan Erden Dome et aux attaques turques en deuxième mi-temps.

Si qualification pour la finale d’EuroCup il y a, ce sera donc à domicile. A vous de juger si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ce soir la JL Bourg avait rendez-vous avec son histoire, dans une salle portée par 16 000 fans qui hurlaient tellement fort qu’on en entendait à peine les arbitres siffler. Isaiha Mike avait commencé très fort, Zaccharie Risacher avait également alimenté – un peu – la marque, et toute la première mi-temps n’aura été qu’un retour de passe entre les deux équipes, ponctué tout de même par un +4 bienheureux en faveur de la JL.

L’intensité au retour de la mi-temps choisit alors son camp et les Turcs étouffent les Bressans, après une interruption de presque dix minutes en raison d’un jet de projectile. Les anciens pensionnaires du championnat de France, Matthews et Mitchell en tête, commencent à faire connaissance avec les ficelles et l’écart grandit, tout doucement mais bien sûrement. Hugo Benitez persiste et signe en posant l’un de ses… pires matchs en carrière avec environ 150 balles perdues, ça arrive même aux meilleurs. Zaccharie Risacher terminera la rencontre avec 4 petits points, disons qu’il se préservait pour le Game 3, un Game 3 qui s’annonce mercredi comme l’un des plus grands évènements sportifs de l’histoire de la préfecture de l’Ain.

Défaite 81-72, la marche était trop haute en ce 29 mars, il faudra le faire le 3 avril. Save the date, ça transpire déjà à Berkenbrousse.