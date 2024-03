Fin de saison pour Kevin Huerter (Kings)

La saison de Kevin Huerter est terminée. L’arrière des Kings va subir une opération de l’épaule gauche, et ne sera opérationnel qu’à compter de l’exercice 2024-25. Pour le joueur, c’est une sale nouvelle qui vient ponctuer une saison compliquée. Pour Sacramento, c’est une perte importante dans la course intense de l’équipe pour accrocher le top 6 de l’Ouest.

Les moyennes de Kevin Huerter ont beau avoir pris un sacré coup dans le coin de la tronche d’une saison à l’autre, il n’en reste pas moins un élément important de la rotation de Mike Brown. Malheureusement, les Kings devront arracher leur place en Playoffs et éventuellement disputer la joute printanière sans lui. Adrian Wojnarowski et ESPN ont annoncé que le joueur, qui a manqué les cinq derniers matchs à cause de son épaule, sera finalement opéré pour accélérer le processus de guérison.

Sniper efficace des Kings l’an passé, sa perte est particulièrement préjudiciable à ce moment de la saison. Depuis novembre, il propose 10,2 points, 3,5 rebonds et 2,6 passes. Le Woj’ précise qu’il devrait être de retour en forme pour le début de la prochaine régulière. Mentionné cet hiver dans des rumeurs de transfert, reste à voir comment Sacramento va gérer la situation maintenant que Huerter est blessé. Transfert ? La Draft 2024 sera un moment déterminant pour essayer de lui trouver une porte de sortie si tel est l’objectif du management.

