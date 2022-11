Sur une série de sept victoires de suite, les Kings sont inarrêtables à tel point qu’ils se retrouvent sur le podium de la Conférence Ouest à l’heure de ces lignes. Symbole de cette équipe en plein boom, l’arrière Kevin Huerter, véritablement en feu depuis le parking. De quoi impressionner… Kevin Durant himself.

Si les performances de De’Aaron Fox font la une et que la polyvalence de Domantas Sabonis est de plus en plus précieuse, impossible de ne pas parler de Red Velvet au moment d’expliquer les raisons du début de saison royal des Kings : 16,7 points de moyenne, 3,1 rebonds, 3,3 passes, le tout à 50,5% de réussite au tir dont un exceptionnel 50% à 3-points, voilà les chiffres de Kevin Huerter sur les 16 premiers matchs de Sacramento.

Arrivé en Californie au cours de l’intersaison en échange d’un premier tour de draft ainsi que de Justin Holiday et Maurice Harkless, l’ancien arrière d’Atlanta semble aujourd’hui comme un poisson dans l’eau du côté de Sactown, et représente l’une des principales armes de la deuxième meilleure attaque NBA. Le 15 novembre dernier, les Kings ont notamment explosé les Nets en plantant 153 points – record NBA de la saison – grâce notamment à la contribution de Huerter, auteur de 19 unités à 5/7 du parking. Kevin Durant, impuissant en face, n’a pas oublié (via The ETCs/Boardroom).

« Kevin Huerter en ce moment, il joue comme Klay [Thompson, ndlr.], Steph [Curry, ndlr.] vu la manière dont il shoote en sortie de handoff. Si vous n’êtes pas un fan de basket ou que vous ne suivez pas à fond la ligue, vous devez regarder Kevin Huerter en train de shooter. Il tire à 50% ! […] Il tente sept ou huit tirs à 3-points par match, et il est toujours à 50%. Quand vous voyez ça et que vous voyez les tirs qu’il met, il faut s’attendre à vivre une longue soirée… »

Si vous êtes un shooteur et que l’un des meilleurs joueurs all-time vous place dans la même phrase que les Splash Brothers, c’est que vous faites probablement du sale. C’est le cas de Kevin Huerter.

Depuis le début de la saison, Red Velvet en est à 59 tirs primés marqués sur 118 tentatives, des chiffres complètement dingues qui placent l’arrière de 24 ans à la quatrième place des snipers les plus prolifiques de la NBA derrière l’intouchable Curry, Buddy Hield et Malik Beasley. C’est déjà énorme de shooter à 50% de loin, ça l’est encore plus quand vous prenez 7,4 tentatives par match. C’est bien simple, aucun joueur NBA ne possède un tel taux de réussite avec minimum sept tirs primés tentés en moyenne. Cela vous place un homme.

Les stats sont donc hyper impressionnantes mais la meilleure chose dans tout ça, c’est que la grande forme de Kevin Huerter cette saison permet de sublimer l’attaque de Sacramento et par la même occasion d’aider ces Kings version Mike Brown à enchaîner les wins. Ficelle en catch & shoot, tir primé en sortie d’écran, mouvement sans ballon pour se démarquer pendant que Fox et Sabonis attirent la défense… tiens ça ne vous rappelle pas un peu les Splash Bros ça ? À travers la menace extérieure qu’il représente et sa capacité à trouver les ouvertures dans la défense adverse, Huerter est crucial pour l’attaque de Sacramento dans son rôle de floor spacer. Et cerise sur le gâteau, Red Velvet est également capable de poser le ballon quand l’adversaire se jette trop vite sur lui pour l’empêcher de shooter, ce qui lui ouvre la voie pour conclure seul en s’approchant du cercle ou alors pour faire jouer un copain. On ne le répétera jamais assez mais ce genre de profil au sein d’un système offensif, c’est bonheur pour tout le monde, surtout avec un dynamiteur comme Fox à la mène et un intérieur passeur comme Domas.

Sortant ses meilleures stats en carrière et en mode Game 7 Sixers depuis le début de la saison, Kevin Huerter est l’un des grands acteurs de la belle série actuelle des Kings. Adresse, régularité, confiance, clutchitude, autant d’aspects très positifs qui lui permettent aujourd’hui d’être comparé aux deux meilleurs shooteurs all-time. Pas rien quand même !

Source texte : The ETCs/Boardroom