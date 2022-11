Vous connaissez la petite tradition du lundi soir : la NBA analyse les meilleures performances des derniers jours pour désigner un joueur de la semaine dans chaque conférence. Aujourd’hui, De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton sont récompensés.

Si vous aimez les jeunes meneurs spectaculaires, vous avez dû kiffer la semaine qui vient de passer. Dans la Conférence Ouest, le Renard de Sacramento a régalé, confirmant ainsi son excellent début de saison : 25 points, quasiment 4 rebonds et 8 caviars de moyenne, tout ça à 60% de réussite au tir dont 42% du parking et 89% depuis la ligne des lancers-francs. C’est très propre de la part de Foxie, mais surtout ses Kings ont remporté trois matchs supplémentaires (contre Brooklyn, San Antonio et Detroit) pour faire grimper leur série à six succès d’affilée. Tout ça pour un bilan global de 9 victoires – 6 défaites synonyme de cinquième place dans la Conférence Ouest. Cela valait bien une petite récompense non ?

De l’autre côté des States, c’est un ancien joueur de… Sacramento qui a donc été récompensé : Mister Tyrese Haliburton, pour une grande première en carrière. Transféré des Kings aux Pacers contre Domantas Sabonis au cours de la saison dernière, Hali est comme un poisson dans l’eau à Indiana aujourd’hui. Ses stats sur la semaine passée ? 21 points, 4 rebonds, 11 passes, 2 steals, 1 contre, le tout à plus de 53% de réussite au tir. Bref c’est du sérieux. Mais si on s’attendait à ce que Tyrese brille individuellement, ce sont surtout les résultats de son équipe qui lui permettent désormais de rafler des récompenses individuelles. Parce que oui, sous son impulsion et contre toute attente, les Pacers enchaînent les victoires. Trois succès en trois matchs la semaine passée, et une place exactement similaire aux Kings au niveau du classement (cinquième de l’Est, bilan de 9-6). Celle-là fallait l’annoncer en début de saison.

Belles perfs individuelles, bons résultats collectifs, deux meneurs jeunes et flashy… cela fait beaucoup de points communs entre De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, qui pourraient bien se retrouver pour la première fois au All-Star Game en février prochain s’ils continuent sur une telle lancée.

Source texte : NBA