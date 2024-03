Alors que les Kings ont réussi l’exploit de perdre à Washington hier, voilà une nouvelle qui ne va pas remonter le moral de leurs fans : l’arrière Kevin Huerter est sérieusement touché à l’épaule. Et personne ne sait quand il va pouvoir retrouver les parquets.

Luxation de l’épaule gauche, avec une déchirure du labrum en prime.

Voilà ce dont souffre Kevin Huerter, absent depuis deux matchs. Si on n’a aucune idée de la durée de l’absence du sniper, on peut d’ores et déjà vous dire qu’elle ne se comptera pas en jours. Ce genre de blessure est souvent synonyme de plusieurs semaines à l’infirmerie, et ça se compte même en mois en cas d’opération.

On peut donc légitimement s’interroger sur la disponibilité de Kevin Huerter pour la fin de saison (et les Playoffs si Sacramento se qualifie).

Sacramento Kings guard Kevin Huerter suffered a dislocated left shoulder and a labral tear, team says.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 21, 2024

D’après ESPN, les Kings réfléchissent encore sur la marche à suivre concernant Huerter. Une fois qu’un traitement sera choisi, on en saura plus sur la durée de son absence.

En attendant, Sacramento sera privé de l’un de ses meilleurs shooteurs, même si Huerter connaît une saison globalement compliquée avec des stats (en baisse) de 10,2 points par match à 36% à 3-points. Il reste néanmoins un membre qui compte dans le collectif des Kings. Notamment à travers la menace qu’il représente et sa bonne cohabitation avec Domantas Sabonis.

Au 22 mars et après leur gros trou d’air à Washington hier, les Kings sont huitièmes de l’Ouest (40 victoires – 29 défaites) avec un demi-match de retard sur le sixième Dallas.

__________

Source texte : ESPN