Huit matchs, seize équipes, la NBA poursuit sa route vers la fin de la saison régulière. Chaud le programme de la nuit, chaud !

Le programme de la nuit :

0h : Pistons – Celtics

0h : Raptors – Thunder

1h : Heat – Pelicans

1h : Wolves – Cavaliers

1h : Spurs – Grizzlies

3h : Warriors – Pacers

3h : Blazers – Clippers

3h30 : Lakers – Sixers

Le match à ne pas rater : Spurs – Grizzlies à 1h

Alors comme ça, oui, peut-être qu’au premier coup d’œil, l’affiche ne fait pas pleurer dans les chaumières. Si on additionne les colonnes de victoires des deux équipes… elles n’intègrent même pas le Top 8 de l’Ouest. Mais on va vous expliquer pourquoi il faut se brancher sur ce match.

D’abord, on parle de Victor Wembanyama. En moyenne, il invente chaque soir 2 ou 3 gestes que personne n’avait jamais vus sur un terrain, fort à parier qu’il continue dans ses standards. Et avec les Spurs qui sont 7è de la Ligue en pourcentage à 3-points depuis le All-Star Game, beau basket en approche. On note que Wemby contre les Grizzlies, c’est 12 contres en deux matchs cette saison. Crêpes party.

Et du côté des Oursons, en plus du duel avec Jaren Jackson Jr., gardez absolument un œil sur GG Jackson II, 45è choix de la Draft 2023. Sur les six derniers matchs, il compile 25 points et 5 rebonds à 50% au tir et 39% de loin. “GG”, Jackson.

Mais aussi …

Boston a fumé Detroit de 25 points la semaine dernière, on prend les paris à partir de +30 aujourd’hui.

Les Dinosaures reçoivent la météorite Thunder, nous sommes de retour il y a 66 millions d’années.

Des Pelicans revanchards contre un Heat qui va peut-être sortir un 34è cinq de départ différent cette saison ?

Les Wolves – sans Karl-Anthony Towns et peut-être sans Rudy Gobert et Anthony Edwards – doivent rester dans le rythme des leaders de l’Ouest, les Cavs ont un coup à jouer.

Les Warriors pour enchaîner une deuxième victoire, Tyrese Haliburton pour retrouver son shoot ?

James Harden va-t-il attaquer pour Los Angeles et défendre pour Portland ? Ça serait un bon coup de pouce pour les jeunes de Chauncey Billups.

Philly a perdu six matchs sur neuf, il s’agirait d’essayer de gagner à la Crypto sous peine d’avoir deux tours de Play-In à se farcir.

Les Français de la nuit

Le V contre Memphis, crêpes en vue.

Evan Fournier va essayer de ne pas récolter d’amende contre Boston.

Rudy Gobert est incertain face à Cleveland, touché aux côtes.

Rayan Rupert a joué 20 minutes contre les Clippers au dernier match, pour 8 points. Rebelote ce soir ?

Nico Batum en tenue face à LeBron et compagnie.

Et en G League ?