Avec l’apparition de Patty Mills dans le cinq majeur du Miami Heat face aux Cavaliers, Erik Spoelstra a aligné sa 33ème équipe de départ différente depuis le début de la saison. 33 équipes en 69 matchs, ça en fait du changement en Floride.

Dans la famille du Heat, je voudrais le pivot. Non, il est blessé. Pioche. L’arrière ? Aussi. Pioche encore. L’ailier fort ? Rien à faire, sur la touche également. Il y a-t-il encore des cartes dans la pioche ? Non ? Alors il faut signer des vétérans au minimum, filez sur le dossier Delon Wright.

Vous pouvez remplacer “pivot” par “meneur” ou “ailier” tous les dix jours, rajouter des joueurs obscurs de temps en temps, et vous avez le Heat version 2023-24.

Pour débuter la saison, Erik Spoelstra a aligné un cinq dans une équipe au complet : Kyle Lowry, Tyler Herro, Jimmy Butler, Kevin Love et Bam Adebayo. Deux matchs de suite… et on ne le reverra plus jamais. Lowry ayant quitté la franchise, l’affaire est même close. Depuis, au gré des nombreuses blessures qui touchent l’effectif, impossible pour Spo de trouver une once de régularité.

Les cadres se passent le relais à l’infirmerie, et les role players tentent de joindre les deux bouts pour gagner des matchs. Mais quand il faut composer avec un gars différent dans le corner chaque soir, c’est moins évident.

Le cinq de départ qui a disputé le plus de rencontres (9, toutes consécutives), est composé de Rozier, Robinson, Jovic, Butler et Adebayo. Ils n’ont pourtant gagné que… 4 matchs pour 5 défaites. Ouille.

À l’inverse, on compte VINGT (oui, 20) combinaisons de cinq joueurs qui ont démarré tout pile une rencontre. À coup de Patty Mills, Haywood Highsmith ou RJ Hampton, coach Spo a bricolé toute la saison avant l’entre-deux. Il reste 13 matchs à disputer, la barre des 40 différents est-elle atteignable ?

Dans le même temps, 21 joueurs différents ont porté l’uniforme rouge et blanc cette saison, de Thomas Bryant à Cole Swider en passant par Jamal Cain (vous êtes un sacré fan NBA si vous n’avez pas besoin d’aller voir qui sont les deux derniers).

On rappelle que Tyler Herro, blessé, n’avait pas participé au run du Heat jusqu’en Finales NBA l’an dernier. Les histoires de blessure en Floride, ce n’est pas nouveau. Bref, avant tout ça, ce n’est même pas possible de désigner un 6 man de l’année à Miami, ils ont tous débuté trop de matchs.

Réussir à faire 33 mots en 21 lettres, Erik Spoelstra serait plutôt bon au Scrabble. Mais pour la continuité, pas sûr que ça aide beaucoup. Il reste que voir Patty Mills et Thomas Bryant titulaires en même temps en 2024, ça nous fait bien marrer.

Source texte : Anthony Chiang, Basketball Reference