Vers un retour de Lonzo Ball la saison prochaine ?

Absent des terrains depuis janvier 2022, Lonzo Ball continue de croire à un retour malgré ses innombrables problèmes au genou gauche. Et visiblement, il y a de l’optimisme du côté de Chicago en vue de la saison prochaine.

Lonzo Ball rejouera-t-il un jour en NBA ? Et si oui, quand ?

Les interrogations concernant l’avenir du meneur des Bulls restent très pesantes mais Lonzo est peut-être en train de voir la lumière au bout du tunnel.

D’après K.C. Johnson de NBC Sports Chicago, Ball viserait un retour sur les terrains la saison prochaine. Il y aurait même “de plus en plus de buzz” autour du comeback attendu de Lonzo, lui qui n’a pas joué depuis cette maudite déchirure du ménisque il y a deux ans.

There’s a ‘growing buzz’ that Lonzo Ball will play next season, per @KCJHoop

“There’s growing buzz from some who talk to Ball that he’ll play next season.”

De grosses étapes restent néanmoins à franchir avant d’espérer rejouer en NBA.

Si on a appris récemment que Lonzo Ball avait recommencé à courir et à sauter, le meneur de 26 ans n’a pas encore repris l’entraînement avec contact, et encore moins le 5-contre-5. C’est surtout la réaction de Ball à ces étapes plus avancées de sa rééducation qui déterminera sa capacité à rejouer ou non au niveau NBA. Difficile donc pour l’instant de vraiment s’exprimer sur une date de retour, mais au moins Lonzo semble aller dans la bonne direction. Quand on sait d’où il vient, c’est déjà une victoire.

Depuis sa blessure au ménisque en janvier 2022, Lonzo Ball a subi deux opérations et une greffe de cartilage dans son genou gauche, au milieu de plusieurs rechutes aussi frustrantes les unes que les autres. Pendant ce temps-là, les Bulls n’ont cessé de chuter dans la hiérarchie de l’Est.

Actuellement dans sa troisième année de contrat aux Bulls, Lonzo Ball possède une player option à 21,4 millions de dollars sur la saison prochaine et devrait donc rester à Chicago.

Source texte : NBC Sports Chicago

