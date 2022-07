Blessé depuis de longs mois au genou, Lonzo Ball n’est toujours pas en état de reprendre la compétition. Selon les derniers commentaires du vice-président des Bulls, le meneur n’est même pas certain d’être en état pour la reprise de l’entraînement. Pas très rassurant…

Signé l’été dernier par les Bulls pour 85 millions sur 4 ans, Lonzo Ball devait incarner l’un des hommes forts du renouveau de Windy City. Le début de saison allait d’ailleurs venir confirmer cet objectif avec un Zo’ impeccable et parfaitement intégré au collectif de Chicago. Défenseur acharné, passeur showtime, efficace de loin (42% du parking, record en carrière), Ball avait tout pour kiffer sa vie chez les taureaux, d’autant plus que la franchise squattait alors les premières places à l’Est. Seulement voilà, une déchirure du ménisque en janvier va venir compliquer les choses et clouer le joueur à l’infirmerie sur le long terme. On s’attendait à une absence de 6 à 8 semaines avec potentiellement un retour en Playoffs mais une rechute dans sa rééducation le privera même de sa première postseason en carrière. Un vrai problème pour Ball mais aussi pour son équipe qui a également été privée d’Alex Caruso pendant de longues semaines… Billy Donovan a donc dû bricoler sur cette deuxième partie de saison et toute la fanbase espérait pouvoir récupérer le point guard en état pour le début de l’exercice 2022-23. Invité par NBA TV, Arturas Karnisovas, vice-président des opérations basket des Bulls, a donné des nouvelles de son jeune protégé et elles ne sont pas vraiment joyeuses.

« Il progresse. C’est tout ce que je peux dire. Il s’améliore, probablement pas à la vitesse que nous aimerions, mais il s’améliore. J’espère qu’il sera prêt pour le camp d’entraînement, mais ce ne sont que nos espoirs. »

Retour prévu donc pour septembre et encore ce n’est même pas sûr. Pas exactement le genre de nouvelle qui donne confiance sur l’état de santé du joueur. Le genou, c’est un bobo qui est toujours délicat et le fait d’avoir dû gérer une contusion osseuse à côté n’aide évidemment pas. C’est d’autant plus regrettable quand on sait que Ball avait fait le boulot sur cette première partie de saison dans l’Illinois (13 points, 5,4 rebonds, 5,1 passes, 42% au tir et 42% du parking mais seulement 35 matchs disputés). Face à cette incertitude médicale et vu les problèmes de l’an passé, les Bulls ont préféré assurer le coup en recrutant Goran Dragic à la Free Agency. Le meneur de 36 ans a peu joué l’an dernier mais son expérience, sa capacité à gérer le jeu et son adresse lointaine (36% en carrière) peuvent faire du bien au groupe. Ça ne vaudra certainement pas le jeune maestro local (notamment en défense) mais ça fera le boulot.

Lonzo Ball n’est toujours pas proche d’un retour sur les parquets et les Bulls espèrent pouvoir compter sur leur joueur pour la reprise. La saison n’a même pas encore commencé qu’on parle déjà infirmerie du côté de Windy City…

Source texte : NBA TV