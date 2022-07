Lors de son deuxième match de Summer League face à Atlanta lundi, E.J. Liddell est sorti sur blessure au cours du troisième quart-temps. Et comme les replays pouvaient malheureusement le laisser entrevoir, le rookie des Pelicans s’est rompu le ligament croisé antérieur (LCA) du genou droit. Une terrible nouvelle pour celui qui était considéré comme l’un des probables steals de la Draft 2022.

Il y a des images que l’on préférerait ne jamais avoir à visionner et la terrible blessure d’E.J. Liddell, à l’aube d’une carrière plus que prometteuse, en fait partie. Pour ses débuts sur les parquets NBA à l’occasion de la Summer League, le pick numéro 41 de cette cuvée 2022 doit convaincre s’il veut pouvoir décrocher un contrat avec New Orleans. Nous sommes donc au second quart-temps du second match des Pels et l’ailier-fort est déterminé à faire mieux que lors de sa première apparition sous les couleurs de la franchise (2 points et 4 rebonds à 1/6 au tir). Il reste donc huit minutes à jouer avant la mi-temps quand, en rattrapant comme il peut une mauvaise passe d’alley-oop en contre-attaque, Liddell retombe mal et se tient instantanément le genou droit alors qu’il est au sol. Après quelques secondes de flottement où personne ne semble vraiment réagir, ce dernier est relevé par ses coéquipiers et se dirige vers le banc en boitant, où les médecins de l’équipe le prennent en charge. Première alerte. Rapidement déclaré apte à revenir sur le terrain, le poste 4 sera de retour dès l’entame du troisième quart-temps. Une décision qui va avoir de lourdes conséquences.

No question our guy comes back stronger than ever. Book it. https://t.co/SbTkp3mTah — Chris Holtmann (@ChrisHoltmann) July 12, 2022

Après seulement quelques minutes (il reste 6:52 à jouer), un cri de douleur traverse la salle : Liddell est de nouveau à terre et se tient le même genou. Alors qu’il tentait de se démarquer dans l’aile gauche, sa jambe droite se plante dans le sol et finit par se plier sous la pression des 110 kg du bonhomme. La flexion est bien trop brutale et la même jambe va complètement se désaxer… jusqu’à lâcher. Cette fois-ci, E.J. ne peut pas se relever. Comme un signe, le head coach des Pelicans Willie Green, qui était au même moment au micro d’ESPN, est coupé par les commentateurs. Un silence de mort règne dans la salle car les secondes passent et la douleur ne quitte pas le visage du jeune homme. Après une bonne minute passée au sol avec les médecins, ce dernier est relevé et porté par ses coéquipiers jusqu’au vestiaire. Il ne peut pas poser le pied par terre. Il aura fallu attendre cette nuit pour apprendre qu’il s’agit d’une rupture du LCA. La nouvelle est terrible pour un si jeune joueur, dont les premiers pas dans la Ligue vont être repoussés.

Oh purée… terrible.

EJ Liddell, drafté donc il y a trois semaines et qui jouait avec les Pelicans hier soir… le bilan est tombé : rupture des ligaments croisés au genou droit. Fin de saison alors que ta première saison pro et ton rêve n’a pas commencé… courage… 😔 https://t.co/LAGanP0Sk5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 12, 2022

Terrible oui car E.J. Liddell n’était pas qu’un simple joueur de rotation en NCAA. Lors de sa dernière année à Ohio State, en tant que junior, il est nommé dans la All-American third-team, la All-Big Ten first team et la All-Big Ten defensive first team. La saison passée, le prospect enregistrait 19,4 points, 7,9 rebonds, 2,5 passes et 2,6 contres de moyenne à 49% au tir dont 37,4% du parking et 76,5% aux lancers en 33 minutes (32 matchs disputés). La production statistique est plus qu’intéressante, tout comme le profil du bonhomme car, si ce dernier alternait entre les postes 4 et 5 (avec une préférence en tant qu’ailier-fort), il ne mesure en réalité « que » 2m01. La force du gamin de 21 ans ? Sa puissance et sa mobilité. Plus petit mais aussi plus costaud (110 kg de muscles pour rappel) que ses adversaires directs, E.J. Liddell n’hésitait pas à jouer dos au panier, ayant aussi bien les capacités de finir sous le cercle que de prendre un turnaround fadeaway. Ajoutez à cela un shoot déjà très correct (voir les pourcentages), un excellent sens du timing au rebond et au contre, et un jump de kangourou qui lui permet d’être un excellent protecteur d’arceau : vous obtenez un prospect que le staff des Pelicans n’a pas hésité à sélectionner, n’imaginant pas qu’il pourrait tomber jusqu’à leur pick 41.

Nous allons donc devoir patienter avant de pouvoir à nouveau profiter du rookie des Pelicans, qui ont également perdu le numéro 8 de la Draft, Dyson Daniels, blessé à la cheville et qui ne rejouera probablement pas lors des prochains jours. La poisse ne quitte pas NOLA sur cette Summer League 2022.

Source texte : ESPN