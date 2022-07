Il s’agissait de l’un des feuilletons de ces dernières années autour de l’équipe de France de basket. La possibilité de voir Joel Embiid évoluer avec la sélection de Vincent Collet vient de prendre un nouvel élan, puisque le pivot des Sixers a été officiellement naturalisé français ce mercredi matin. Les conditions théoriques pour qu’il puisse revêtir la tunique bleue sont désormais remplies.

Quelle nouvelle que celle-ci ! Elle aurait pu passer entre les mailles du filet, puisqu’il ne s’agit que d’une petite annonce dans l’immensité des décrets et autres nominations du Journal Officiel de ce 13 juillet. Pourtant, cette « petite annonce » est potentiellement le point de départ d’une grande nouvelle pour l’équipe de France. Mais que dit-elle ? Alors non, ça ne parle de la création d’une statue d’Evan Fournier à Charenton-le-Pont, en tout cas pas encore. Non, le document fait état de la naturalisation française d’un certain… Joel Embiid, rien que ça. Il s’agit de l’épilogue d’un gros gros dossier qui fait en quelque sorte chemin avec l’équipe de France depuis 2016 et les premières rumeurs concernant la volonté du pivot de Philadelphie d’acquérir la nationalité bleu blanc rouge pour jouer en sélection nationale. Épilogue oui, mais épilogue légal seulement. Si depuis ce matin, toutes les conditions sont désormais réunies pour que le pivot joue effectivement avec l’équipe de France, il n’en reste pas moins que ce dernier devra être sélectionné par Vincent Collet pour réellement fouler les parquets en compagnie notamment d’Evan Fournier, Rudy Gobert et Nicolas Batum.

Officiel : Joel Embiid a obtenu la naturalisation française le 5 juillet 2022. (Via : Journal Officiel de la République Française) pic.twitter.com/r33ydFDqNb — 76ers France (@FR_Sixers) July 13, 2022

Cette nouvelle intervient alors même que l’affaire – si l’on peut appeler cela ainsi – avait repris du poil de la bête ces derniers mois. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la demande du pivot aux autorités françaises pour lancer ce processus de naturalisation. D’ailleurs, on en a même fait un apéro, toujours disponible ici. Dans la foulée, les joueurs de l’équipe de France ont très logiquement été sollicités médiatiquement pour donner leur avis, avec des positions plus ou moins tranchées. Pour Nicolas Batum, le débat se portait alors plus sur l’aspect moral d’un tel mouvement. En même temps, difficile à dire qu’il soit cohérent sportivement de refuser un garçon comme Jojo. Pour rappel, le géant s’est classé deuxième aux votes du MVP cette saison en NBA avec des moyennes effrayantes : 30,6 points, 11,7 rebonds, 4,2 passes et 1,5 contre en 68 matchs joués. Une fracture à l’orbite gauche l’aura privé d’une potentielle belle campagne de Playoffs, mais le fait est qu’il s’agit aujourd’hui de l’un des meilleurs joueurs de basket du monde. Cette annonce allant dans le sens d’une arrivée en équipe de France ne devrait néanmoins pas être la dernière étape pour Embiid puisqu’il faut logiquement – et dans la lignée du discours de certains joueurs de l’EDF – s’attendre à une densification des débats éthiques. La liste pour l’EuroBasket 2022 est déjà tombée la semaine dernière, alors il sera très compliqué de voir M’sieur Jojo espérer l’intégrer. Non, la prochaine échéance viable pour une éventuelle intégration sera sans doute la Coupe du Monde de Basket en 2023. Beaucoup d’encre risque de couler d’ici là, mais rappelons que la FFBB elle-même a reconnu récemment avoir pris contact avec le joueur. Des échanges qui n’ont forcément pas été vains, en témoigne cette nouvelle d’aujourd’hui.

Joel Embiid est officiellement un citoyen français ! Les portes menant à son intégration en équipe de France viennent de s’ouvrir légalement, ne reste plus qu’à la Fédération Française de Basket de trancher moralement sur la question. On dit ça comme si ça allait vite se régler, mais les débats devraient encore être animés pour un bon moment.

Source : Journal Officiel de la République Française