Victorieuse de la Lituanie hier du côté de Trélazé, l’équipe de France a bouclé les qualifications au mondial 2023 à la première place de son groupe. De quoi porter le regard des Bleus vers l’été, avec bien sûr la sélection d’un groupe pour la compétition. Derrière les cadres, la présence de Joel Embiid est espérée… et ce dernier devrait se prononcer rapidement, selon Vincent Collet.

Il serait une addition exceptionnelle pour le groupe France, sur le papier. Joel Embiid, qui a acquis la nationalité française voilà désormais plusieurs mois, devrait – à en croire les propos de Vincent Collet recueillis par les copains de chez BeIN Sports – fournir une réponse très rapidement. De quoi nous faire saliver ? Plutôt deux fois qu’une. Un secteur intérieur composé Rudy Gobert, Joel Embiid et Victor Wembanyama ? On prend TOUS les jours.

[📺 LIVE] 🏀 Qualifications CDM Masculine 2023

🇫🇷🇱🇹 Vincent Collet : “On attend la réponse d’Embiid qui devrait arriver assez rapidement” pic.twitter.com/4cnUxpMoAg — NBAextra (@NBAextra) February 26, 2023

Ne reste pas moins qu’un tel apport chez les Bleus devra être intégré au groupe, efficacement et surtout durablement… car derrière la Coupe du Monde, c’est l’événement d’une vie qui se profile à l’horizon : des Jeux Olympiques au pays, à la maison. Premier élément pour nous rassurer ? La présence de Victor Wembanyama est hautement probable. Le coach tricolore a confié en conférence de presse d’après match que la jeune star du basket mondial était plus que bouillante pour aller se la donner en Asie. Seule une blessure pourrait éventuellement bloquer une participation à l’événement. Imaginer que la franchise qui récupèrera Victor Wembanyama en 1er choix puisse lui dire non ne semble exister dans un aucun univers.

🎙️Vincent Collet : “Victor veut venir (pour la CDM 2023) donc on va attendre avec impatience de savoir où est-ce qu’il ira et espérer qu’il vienne… Et clairement, il devient pour nous un atout majeur”. @TrashTalk_fr pic.twitter.com/JYRrweuED0 — Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) February 27, 2023

Avec une équipe cochant toutes les cases des “Je viens”, les Bleus auraient alors très certainement l’un des (le ?) rosters les plus compétitifs de leur histoire. La pression sera d’autant plus forte, mais les grands champions sont ceux qui la maîtrisent le mieux de toute façon.

Source : TrashTalk, BeIN Sports