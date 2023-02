La liste des 21 perfs à 50 points et plus cette saison en NBA !

Vit-on une époque exceptionnelle ? Est-ce un doux rêve pour les amoureux du basket offensif ? Sans doute que oui. Cette saison en NBA, les performances à 50 points sont florissantes : déjà 21, et il reste une grosse vingtaine de matchs à jouer. De quoi se poser aussi la question : défenses molles ou attaquants de génie ? Ici, on a déjà notre petite idée. Allez, on se fait la rétrospective ensemble.

Vingt-et-un. Le nombre de matchs durant lesquels un joueur a inscrit plus de 50 points cette saison en NBA. Un festival offensif quasiment ininterrompu depuis début novembre, et des lignes statistiques qui font vite tourner la cabeza : 71 cette nuit pour Lillard, la même il y a quelques semaines pour Donovan Mitchell. On peut également parler des 60 de Luka Doncic, avec un triple double juste historique. Comme cette régulière, car avec encore plus de vingt matchs à jouer pour la plupart des équipes, le total des performances du genre pourrait aller chercher très haut.

Alors, attaquants inébranlables ou défenses en carton ? Prenons l’exemple de Damian Lillard c’te nuit. Ouais, y’a 71 points. Ouais, c’était contre les Rockets. Mais bordel de fesse, le gars a deux gars dans le visage et envoie ficelle sur ficelle à 10 mètres ? Non c’est trop, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la défense. Et c’est quelque chose qu’il est possible extrapoler à toutes ces performances : même si Giannis Antetokounmpo est physiquement indéfendable, il ne faut pas oublier qu’en face de lui, des types de son gabarit sont là pour tout tenter afin de le stopper. D’ailleurs, ça nous rappelle qu’on est là ensemble pour se faire la liste des gars qui ont tout écrasé le temps de 48 minutes – ou plus – cette saison.

Bon, c’est le plus frais et peut-être le plus violent. Une machine, de loin comme de prêt. Pas possible de l’arrêter depuis le logo, non plus proche du cercle, et c’est Jabari Smith Jr qui pourra le confirmer. Dame Dolla a roulé sur les Rockets, et leur a même chippé leur place en orbite. À moins que ce ne soit dans le cosmos, vu le niveau de chaleur du type hier.

En feu, lui aussi. D’habitude, ces performances à plus de 65 points, c’est de l’ordre de l’exceptionnel, presque du mythique. Une fois tous les quatre, cinq ans. Cette saison, on en a déjà eu deux. Contre les Bulls, Donovan a aussi donné l’impression d’être dans la légendaire “zone” telle que l’a décrit Tracy McGrady. Un état psychologique si poussé dans l’activité effectuée qu’elle en devient… instinctive.

Un soir pour l’histoire. À seulement 23 ans, Luka Doncic a inscrit son nom sur la liste des joueurs à avoir envoyé 60 points, mais aussi 20 rebonds et 10 passes dans un seul et même match. Tiens, en fait il est seul dans cette liste dans l’histoire de la NBA. À seulement 23 ans. Un grand malade ce type. Ah oui, victoire en prolongation contre les Knicks au passage hein.

L’avertissement ? Non, une confirmation de plus que Damian est spécial. 50 points à la fin du troisième quart, et une soirée qui le fera passer devant Vince Carter au classement des meilleurs snipers de l’histoire de la ligue. Du propre en somme. Et un grand divertissement pour les fans de NBA et de basket.

# Mais aussi

Joel Embiid : 59 points face aux Jazz, 53 points contre les Hornets

59 points face aux Jazz, 53 points contre les Hornets Giannis Antetokounmpo : 55 points contre les Wizards, 54 points contre les Clippers, 50 points contre les Pelicans

55 points contre les Wizards, 54 points contre les Clippers, 50 points contre les Pelicans Jayson Tatum : 51 points contre les Hornets

51 points contre les Hornets Luka Doncic : 53 points contre les Pistons, 51 points contre les Spurs, 50 points contre les Rockets

53 points contre les Pistons, 51 points contre les Spurs, 50 points contre les Rockets Devin Booker : 58 points contre les Pelicans, 51 points contre les Bulls

58 points contre les Pelicans, 51 points contre les Bulls Damian Lillard : 50 points contre les Cavaliers

50 points contre les Cavaliers Anthony Davis : 55 points contre les Wizards

55 points contre les Wizards Stephen Curry : 50 points contre les Suns

50 points contre les Suns Klay Thompson : 54 points contre les Hawks

54 points contre les Hawks Pascal Siakam : 52 points contre les Knicks

52 points contre les Knicks Darius Garland : 51 points contre les Timberwolves

Source : Statmuse, ESPN