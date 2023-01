Portés par un Damian Lillard monumental (60 points à 21/29 au tir !), les Blazers s’offrent le Jazz au Moda Center. L’homme à la montre est encore et toujours le sauveur des siens.

Pour retrouver la box score de la dernière dinguerie de Dame Dolla, c’est par ici.

Injouable, inarrêtable, incroyable, fabuleux, difficile de choisir un adjectif pour définir clairement la prestation livrée par Damian Lillard cette nuit. On le sentait agacé ces derniers jours à cause de la mauvaise passe des siens et aussi à cause de certaines questions des journalistes en conférence de presse et le meneur a finalement passé ses nerfs sur le Jazz. On pourrait davantage parler d’un passage à tabac tant le massacre est fat : 60 points, 8 passes, 7 rebonds, 3 interceptions, 21/29 au tir et 9/15 du parking !

Après avoir attaqué tranquillement le match, le meneur a pris un énorme coup de chaud dans le second quart-temps avec cinq paniers primés et 17 points. Satisfait ? Non, loin de là. Intenable au retour des vestiaires, il faisait la totale à Utah. Le choix était simple, soit ça rentre soit ça fait faute. Il n’y avait rien à faire, à part hocher la tête et applaudir le pur talent qui était sous nos yeux. Qu’est-ce qu’il est possible de faire face à un gars qui met la moitié de ses points deux bons mètres derrière la ligne à trois-points ? Arrêtez-tout, ce type est fou. Il reste un quart-temps à jouer et le crack en est déjà à… 50 points.

Bien soutenu dans le quatrième quart, notamment par Anfernee Simons, Lillard aura moins à s’employer mais on le retrouve une dernière fois pour enfoncer le clou dans le cercueil du Jazz et valider la victoire des siens. 60 points, la win, masterclass jusqu’au bout, énorme patron.

Il ne manque qu’un point à Lillard pour égaler son record personnel, c’est déjà son quatrième match à 60 points en carrière. Il rejoint ainsi Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Michael Jordan et James Harden dans le club de ceux qui ont réalisé au moins quatre perfs à + de 60 points.

Tonight was the 4th 60+ point game of Damian Lillard’s career. Only 5 players in NBA history have 4 or more such games: Wilt Chamberlain: 32 Games

Kobe Bryant: 6 Games

James Harden: 4 Games

Michael Jordan: 4 Games

Damian Lillard: 4 Games pic.twitter.com/WcHMkZQb7r — NBA History (@NBAHistory) January 26, 2023

Damian Lillard a sorti le lance-flamme et les mormons n’ont pas pu éteindre l’incendie. Nouvelle performance folle de la star des Blazers, une de plus cette saison.