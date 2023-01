Les Nets rendaient visite aux Sixers pour ce choc de la nuit made in “rivalités”. Au terme d’un match à couper le souffle, c’est Philadelphie qui s’impose 137-133.

Pour la feuille de stats de cette rencontre, c’est par ici.

Comme toujours entre Philadelphie et Brooklyn, c’est un match qui peut s’enflammer et encore plus quand Ben Simmons revient au Wells Fargo Center. Sifflé de bout en bout par ses anciens fans, l’Australien a enfin pu affronter Joel Embiid sur un parquet (le Camerounais était absent lors du premier match entre les deux équipes). Des retrouvailles qui ont bien animé le début de match avec plusieurs face-à-face à l’intérieur, pour le plus grand plaisir des supporters. Ce match n’a d’ailleurs pas mis longtemps à s’emballer. Attaques de feu, caractères bien trempés, actions spectaculaires, il y avait à boire et à manger et tout ce qu’il fallait pour passer une bonne soirée.

BLOCKED BY NIC CLAXTON 🚫 Nets lead on ESPN! #NBARivalsWeek pic.twitter.com/MdRKh6Mxkc — NBA (@NBA) January 26, 2023

Si on a bien kiffé cette rencontre, c’est aussi car elle respirait l’ambiance de Playoffs. Deux équipes qui se répondent bien, du trashtalking à foison avec Joel Embiid qui se prend le chou avec Nic Claxton, et même un Kevin Durant qui de chez lui ne peut pas s’empêcher de participer à la fête.

Damn, I miss talking shit to Joel and montrez. — Kevin Durant (@KDTrey5) January 26, 2023

Pourtant, on a un moment cru que Philly allait profiter de l’absence de KD pour poser une victoire de patron. Les copains d’un Tyrese Maxey chaud bouillant (27 points à 6/9 de loin en sortie de banc) ont compté jusqu’à 17 points d’avance au retour des vestiaires mais les Nets n’ont jamais lâché l’affaire, grignotant petit à petit leur retard jusqu’à revenir à hauteur. De quoi nous offrir un money time fou avec des gros shoots de tous les côtés et un Kyrie Irving (30 points, 10 passes) qui s’imaginait bien braquer le Wells Fargo Center avec l’aide de Seth Curry et Nic Claxton, les deux grosses satisfactions de la soirée côté Nets. Il n’aura pas manqué grand-chose mais les Sixers auront répondu présent dans les moments chauds pour finir le taf, avec un James Harden taille patron au bon moment (deux énormes tirs primés dans les dernières minutes), Tyrese Maxey qui met le gros shoot qu’il faut et un finish parfait sur la ligne des lancers à l’image de Joel Embiid (13/13 cette nuit). Le Big 3 de Philly au rendez-vous.

Les Sixers s’imposent au bout du money time et verrouillent un peu plus leur seconde place à l’Est avec cette sixième victoire de rang. Brooklyn fait la mauvaise opération de la soirée avec la victoire de Milwaukee contre Denver et prend du retard sur le podium.