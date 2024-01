En l’espace de seulement 13 mois, Joel Embiid, Luka Doncic, Damian Lillard et Donovan Mitchell ont tous atteint la barre des 70 points. C’est qui le prochain ? Voici cinq candidats à surveiller en vue d’une nouvelle explosion offensive.

Devin Booker

52 points face aux Pelicans il y a une semaine, 46 points en 35 minutes à Dallas il y a quelques jours, 62 pions (dans une défaite) hier à Indianapolis. Autant dire que Devin Booker est hyper chaud en ce moment. Même s’il évolue avec deux autres gros scoreurs (Kevin Durant et Bradley Beal), Book peut très bien atteindre les 70 dans un grand soir. Car à Phoenix, on donne la balle au joueur qui a la main chaude, peu importe qui c’est.

Déjà auteur de 70 points à Boston il y a six ans, Devin Booker a atteint un tel niveau au scoring qu’il a les capacités pour rééditer l’exploit et pourquoi pas aller chercher les 81 unités de son idole Kobe Bryant.

D-Book left it all on the floor tonight, scoring 62 points, including 37 in the 1st half.

This is the 2nd-highest scoring game of Booker's career (70). pic.twitter.com/nuPEwWbMNb

Giannis Antetokounmpo

Avant que Joel Embiid et Luka Doncic n’explosent les compteurs, le record de la saison appartenait à Giannis Antetokounmpo. Le Greek Freak avait en effet planté 64 points face aux Pacers à la mi-décembre. Si Giannis n’est pas aussi adroit au tir que d’autres grands talents offensifs en NBA, il est tellement inarrêtable vers le panier qu’il peut monter très très haut au scoring, surtout s’il rentre ses lancers-francs.

Véritable monstre physique, compétiteur énorme, Giannis Antetokounmpo peut atteindre les 70 points s’il est énervé et qu’il décide de tout détruire sur son passage.

Giannis scored a franchise-record 64 points in a 140-126 win over the Pacers on December 13th, 2023.

⏪: @betwayusa pic.twitter.com/b9AxUTJRmy

Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander brille plus par son incroyable régularité que par de très gros cartons offensifs, mais on parle quand même du quatrième meilleur scoreur NBA, avec plus de 31 points de moyenne sur la saison. Rien que pour ça il mérite d’être dans cette liste.

Trop smooth, trop facile, et très intelligent pour obtenir des lancers-francs, SGA plante 30 pions les yeux fermés aujourd’hui. S’il le décide, il peut monter très haut malgré un faible total de 3-points tentés. Dans un soir où le collectif du Thunder est moins performant et où Shai doit take over pour porter son équipe vers la win, attention !

🇨🇦 Le match de Shai Gilgeous-Alexander contre NOLA… les superlatifs manquent à nouveau pour décrire la saison qu’il est en train de nous sortir. Record en carrière :

44 points

10 rebonds

6 passes

17/29 au tir

3/4 à 3 pts

7/9 aux lancers

What else ?pic.twitter.com/pcWBBOOBmp

Stephen Curry

Plus grand pyromane de l’histoire, meilleur shooteur all-time, Stephen Curry fait forcément partie des mecs qui peuvent planter 70 points dans un match NBA. Il est monté jusqu’à 62 face aux Blazers début 2021, et continue d’évoluer à un niveau exceptionnel malgré les galères des Warriors cette saison.

Alors que Golden State a peut-être plus que jamais besoin de son leader en ce moment, Stephen Curry va forcément nous lâcher d’autres dingueries à l’avenir. Et on sait que lorsqu’il est chaud à 3-points, y’a tout simplement rien à faire. Reste à voir jusqu’où le Chef peut encore monter à l’âge de 35 ans.

🔥 Career-high 62 points for Steph Curry! 🔥

WHERE ELSE does a 2-time #KiaMVP and 3-time NBA Champion continue to push the limits of what's possible? #OnlyHere pic.twitter.com/NAtwSGMNyr

Kevin Durant

Pour certains, Kevin Durant est tout simplement le scoreur le plus doué de l’histoire de la NBA. Trop grand, trop adroit, trop mobile, trop talentueux, KD est une machine à marquer des paniers, le tout en gardant toujours une incroyable efficacité. Alors s’il y en a bien un qui peut claquer 70 points dans un match NBA, c’est lui.

Maintenant, est-ce qu’il le veut vraiment ? On le sait, Kevin Durant n’est pas du genre à forcer quoi que ce soit en attaque. L’efficacité avant tout ! On rappelle qu’aussi fort soit-il, KD n’a jamais marqué plus de 55 points en NBA. Et avec Devin Booker et Bradley Beal à ses côtés, pas sûr que Durant soit dans le mood pour en planter 70, surtout si c’est pour perdre (coucou Booker).

What a night for Kevin Durant!

🔥 43 PTS (30 in the 2H)

🔥 6 3PM

🔥 8 AST

🔥 Game-winning shot with 1.6 seconds left pic.twitter.com/NMTmwtIkHc

Autres joueurs à surveiller : Jayson Tatum, Nikola Jokic, Trae Young, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns…