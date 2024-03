Suite à la défaite infligée par les Spurs cette nuit, le coach de Phoenix Frank Vogel s’est exprimé au sujet de son équipe. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas apprécié ce qu’il a vu des siens ce soir.

Alors que Victor Wembanyama était préservé par San Antonio pour une entorse à la cheville gauche, c’est Devin Vassell (26 points, 7 passes décisives, 3 interceptions), Keldon Johnson (14 points, 5 passes) et surtout Jeremy Sochan (26 points, 18 rebonds) avec son panier de la victoire qui ont montré la voie pour permettre aux Spurs de s’imposer.

Les Suns, qui d’après Bradley Beal (9 points, 5 rebonds, 6 passes et 2 interceptions à 4/11 aux tirs) s’attendaient à un match facile sans Wemby, ont été surpris par les Spurs qu’ils avaient pourtant battus 131 à 106 il y a deux jours. C’est surtout une fin de match très mauvaise qui a coûté cher à Phoenix. Il faut dire que les Suns sont particulièrement horribles dans le dernier quart-temps depuis le début de la saison (27e à l’adresse globale et 28e en pourcentage à 3-points).

The Phoenix Suns in the 4th quarter:

30th in NETRTG

30th in ORTG

25th in DRTG

27th in FG%

28th in 3P% pic.twitter.com/A482xZhrat

— StatMuse (@statmuse) March 19, 2024

36 points de Devin Booker, 29 de Kevin Durant mais pas suffisant pour s’imposer contre le dernier de leur conférence. Après le match, Frank Vogel est revenu sur la performance de son équipe :

“C’est juste inacceptable de perdre ce match. On a dit les bonnes choses, fait la bonne préparation, mais on n’a pas joué avec la concentration nécessaire pendant toute la première mi-temps. On les a laissés en vie, et c’est comme ça que la NBA marche : ils se mettent en marche, ils deviennent chauds et ils commencent à croire en leurs chances de gagner. Avec Victor out, ils ont vraiment bien joué.”

Trois défaites en quatre matchs face aux modestes Spurs cette saison, ça fait beaucoup quand on se veut contender. Presque 20% des victoires des Spurs sont intervenues face aux Suns cette saison. Vogel parle d’un mauvais match de toute l’équipe, lui y compris pour expliquer ce qu’il s’est passé hier chez les Suns :

“Personne n’a bien joué. Ce n’est pas mon meilleur match en tant que coach, aucun de nos gars n’a fait son meilleur match ce soir et nous avons raté une opportunité.”

"It's unacceptable to lose that game." Frank Vogel after ##Suns loss to #Spurs pic.twitter.com/TRlNVK9d6t

— Duane Rankin (@DuaneRankin) March 26, 2024

La défaite pourrait bien coûter très cher aux Suns, qui retombent à la huitième place de l’Ouest, derrière Kings et Mavericks. Le gros problème dans l’histoire ? Les Suns viennent de finir leur dernier match “simple” de la saison, et le calendrier à venir est tout simplement terrifiant. Personne n’en a un plus dur en NBA. Il ne reste dans le programme des Suns plus que des équipes en train de jouer pour obtenir l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs, et quasiment que des adversaires de leur conférence. Chaque match vaudra gros !

On commence chez les Nuggets dès demain, avant d’aller à Oklahoma City puis chez les Pelicans. Les Suns recevront ensuite les Cavaliers, les Wolves, et les Pelicans à nouveau. Pour bien finir, un back-to-back contre les Clippers, un déplacement chez les Kings et un dernier match à Minnesota.

Interrogé par rapport à ce calendrier des Suns à venir, Frank Vogel s’est montré confiant :

“On sent qu’on a nos chances face à n’importe qui. Je ne me soucie pas du calendrier.”

Pas trop inquiet pour la suite, Frank Vogel était quand même bien dépité d’avoir laissé filer cette victoire ce soir. Prochain match chez le MVP des Finales en titre pour rebondir. Pas idéal.