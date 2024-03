Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Hornets : 115-92 (stats)

Hawks – Celtics : 120-118 (stats)

Knicks – Pistons : 124-99 (stats)

Raptors – Nets : 88-96 (stats)

Bulls – Wizards : 105-107 (stats)

Rockets – Blazers : 110-92 (stats)

Spurs – Suns : 104-102 (stats)

Nuggets – Grizzlies : 128-103 (stats)

Jazz – Mavericks : 105-115 (stats)

Kings – Sixers : 108-96 (stats)

Clippers – Pacers : 116-133 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Mavericks, Kings, Pacers

Une belle victoire face au Jazz pour les Mavericks pour profiter de la défaite des Suns. Dallas remonte à la 7e place, à égalité avec les Kings, qui ont aussi gagné et prennent la 6e place de Phoenix. Prochain match ? Kings – Mavericks. Vous saisissez l’enjeu : un billet d’accès direct aux Playoffs.

Mauvaise opération du jour : Suns, Bulls, Clippers

Quelle idée d’aller perdre chez les Spurs ? Les Suns sont les (très) grands perdants de la nuit, puisqu’ils passent de la 6e à la 8e place de l’Ouest. Il faudra absolument réaliser une fin de saison presque parfaite pour espérer se qualifier directement aux Playoffs ! Les Clippers, avec une deuxième défaite en deux jours, voient eux la menace de glisser hors du top 6 place se rapprocher, et ils ont déjà perdu l’avantage du terrain, laissé aux Pelicans. Côté Bulls, attention à ne pas créer d’espoirs chez les Hawks.

Le programme de la nuit prochaine

0h30 : Heat – Warriors

0h30 : Bucks – Lakers

1h : Pelicans – Thunder

3h : Kings – Mavericks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Nuggets – Suns, Mavericks, Warriors ou Lakers

Thunder – Suns ou Mavericks

Wolves – Kings

Pelicans – Clippers

Play-in tournament : Mavericks – Suns et Lakers – Warriors