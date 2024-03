Le résumé de la nuit en NBA : Domantas Sabonis entre dans l’histoire, les Kings sont 6e de l’Ouest !

Onze matchs ont été joués cette nuit, et il y a eu pas mal de changements au classement, surtout à l’Ouest. L’info de la nuit est pourtant à l’Est, car les Hawks ont infligé la plus grosse remontada de la saison aux Celtics. C’est parti pour le résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Hornets : 115-92 (stats)

Hawks – Celtics : 120-118 (stats)

Knicks – Pistons : 124-99 (stats)

Raptors – Nets : 88-96 (stats)

Bulls – Wizards : 105-107 (stats)

Rockets – Blazers : 110-92 (stats)

Spurs – Suns : 104-102 (stats)

Nuggets – Grizzlies : 128-103 (stats)

Jazz – Mavericks : 105-115 (stats)

Kings – Sixers : 108-96 (stats)

Clippers – Pacers : 116-133 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Pistons ont perdu à New York, nous sommes choqués (non).

Pour ce match, Donte DiVincenzo a fait les choses en grand : 40 points (record en carrière) à 11/20 depuis le parking (record de franchise). Sacrée nuit ! De son côté, Evan Fournier a planté 15 points pour son retour dans la salle qui l’a vu être malheureux sur le banc. Belle revanche, même s’il manque la victoire.

Les Cavaliers ont tabassé les Hornets, l’objectif Draft 2024 de Charlotte se porte bien.

Incroyable match à Atlanta ! Après avoir accusé 30 points de retard, les Hawks (sans Trae Young) ont surpris les Celtics, qui encaissent la plus grosse remontada de la saison en cours ! De’Andre Hunter colle un sublime tir à 3-points pour plier le match. On s’est régalé !

Les Nets s’imposent chez les Raptors, un match que vous n’avez regardé que si vous êtes un die-hard fan d’une des deux équipes.

Washington s’impose à Chicago, et ça fait les affaires de Detroit qui est désormais en avance au classement de l’équipe la plus nulle de la ligue.

9e succès de rang des Rockets, qui fondent sur les Warriors au classement. Et si les Playoffs 2024 s’écrivaient sans Stephen Curry ?

Énorme revers pour les Suns à San Antonio, qui évoluait sans Victor Wembanyama. Phoenix perd non seulement le match, mais aussi et surtout sa 6e place au classement !

Easy win des Nuggets face aux Grizzlies.

Triple-double pour Luka Doncic, victoire pour les Mavericks, qui pointent désormais à la 7e place de l’Ouest.

25e triple-double de la saison pour Domantas Sabonis. Il rejoint un club très fermé, avec Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic et Russell Westbrook !

Les Kings s’imposent face aux Sixers, qui ont pu compter sur Tyrese Maxey pour coller… les 16 premiers points de l’équipe au début du match.

Les Clippers ont encore tâché leur slip face aux Pacers, ça fait deux défaites en deux jours et les Kings se rapprochent dangereusement au classement.

Les Français de la nuit en NBA

3 rebonds pour Nicolas Batum face aux Kings.

9 points, 4 rebonds, 1 passe à 3/8 au tir pour Rayan Rupert face aux Rockets

15 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception à 5/11 au tir et 4/4 aux lancers francs pour Evan Fournier, face aux Knicks.

Le highlight de la nuit

DOMAS, THE DOUBLE-DOUBLE 👑@Dsabonis11 becomes the first player since 1976-77 with 54 straight double-doubles and the 5th player ever with 25 triple-doubles in a season!

Kings move to 6th in the West 🔥 pic.twitter.com/GTfWAObiqT

— NBA (@NBA) March 26, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #23 | Pick #145#NBA pic.twitter.com/njHmDaYdjc

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 26, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de la nuit prochaine