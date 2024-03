Cette nuit, Evan Fournier retrouvait les Knicks de Tom Thibodeau. Avec l’uniforme de Motor City, il a trouvé le moyen de scorer (15 points) avec un temps de jeu limité (20 minutes), sans pour autant pouvoir empêcher un gros blow-out.

Fournier sur le parquet du Garden, voici une scène qu’on avait vue que trop peu souvent ces derniers (longs) mois. Bloqué à New York sans porte de sortie, l’arrière de l’Equipe de France avait dû prendre son mal en patience avant d’être envoyé du côté du Michigan.

Avec Detroit, il avait déjà payé une petite visite au MSG fin février, une sortie discrète (7 points, 1 passe) dans la défaite. Ce lundi, Vavane a marqué 15 points à 5/11 au tir, en complétant avec 2 rebonds, 2 passes et 1 interception. Un petit caviar bien senti pour envoyer Chimezie Metu au alley-oop, la saison de Detroit manque de sucreries du genre. Même si les Pistons se sont pris une pilule, on apprécie.

Fournier ➡️ Metu pic.twitter.com/YYzCGW8D80

La star de la soirée était Donte DiVincenzo, auteur de 40 points dont 11 bombinettes du parking, nouveau record de franchise qui était anciennement détenu par… Evan Fournier lui-même. Le Français n’est pas apparu rancunier pour un sou et a félicité son ancien coéquipier à la suite de la rencontre.

“Il fait une saison d’enfer et il le mérite. Honnêtement, il correspond parfaitement à leur façon de jouer et je suis heureux pour lui.”

“He’s having a hell of a season and he deserves it. He’s honestly the perfect fit for how they play, and I’m happy for him”

–– Evan Fournier on Donte DiVincenzo going after his Knicks 3-point records https://t.co/qsliXFTLDl pic.twitter.com/clepE1ahKW

Dans la lignée de son année fabuleuse de loin, DiVincenzo semble bien parti pour aller chercher le record de tirs primés sur une saison aux Knicks. Evan Fournier avait posé la marque à 241 en 2021-22, le numéro 0 est désormais à 234. Ce n’est donc plus qu’une affaire de jours à New York.

Pour le Français, il reste dix rencontres avant de partir en vacances et de se tourner vers le gros programme de l’été. Le 14 avril, à l’occasion du dernier match de la saison, une petite visite à San Antonio lui permettra de retrouver son futur partenaire olympique, un grand garçon de 2m24.