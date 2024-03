Ce soir à 19h à Bourg-en-Bresse, la JL Bourg Basket jouera le Game 1 de la première demi-finale européenne de son histoire, face aux redoutables turcs du Besiktas. TrashTalk sera évidemment sur place, avec l’espoir – entre autres – de voir Zaccharie Risacher frapper un grand coup dans l’optique de la prochaine Draft NBA.

C’est le genre de journée qui peut très vite devenir historique. Non, ce soir aucune des deux équipes présentes sur le parquet d’Ekinox – la JL Bourg et Besiktas – ne se qualifiera pour la finale de l’EuroCup (il faudra encore gagner un match), mais l’ambiance attendue dans le 01 s’annonce autrement plus chaude que celle entendue lors du concours du cri du cochon, autre évènement majeur annuel à Bourg-en-Bresse.

Plus de 3 500 bressans chauffés à blanc, peut-être une cinquantaine de supporters turcs ce sera la surprise, mais en tout cas une température qui va très vite monter à partir de 19h. A partir de 18h15 même, horaire présumée du premier panini servi par Débo et englouti en compagnie de Baptiste, on garde nos habitudes. A ce moment précis un certain Zaccharie Risacher sera déjà sur le parquet pour répéter ses gammes, quelques minutes avant le “futur nouveau match le plus important de sa carrière en club”, avant le prochain.

Zaccharie Risacher ? Un peu dans le dur depuis un mois, on ne va pas se mentir, mais n’oublions pas que le gamin a 18 ans et déjà tant de responsabilités sur les épaules. Ce soir en tout cas, Zacch devra faire honneur à son statut de meilleur sniper à 3-points de la compétition, et il sera très probablement envoyé en mission défensive sur les plus gros cracks adverses. Un match 1 à gagner avant un Game 2 qui s’annonce terrible vendredi devant 12 000 fans turcs survoltés, un match 1 à gagner pour continuer de faire de la saison de la JL Bourg une totale réussite. Quatrièmes en championnat les Bressans ont besoin d’un second souffle, besoin de fêter l’arrivée du printemps avec une nouvelle marche gravie dans l’histoire du “petit” club de province.

Rendez-vous est pris à 19h, et si vous entendez au loin résonner tambours et hourras, c’est que vous habitez dans un rayon de 50 kilomètres autour d’Ekinox. Zaccharie, JeQuan, Axel, Jeremy, Kevin, Bodian, Bryce, Maxime, Isaiha, Maksim, EJ, Hugo, à vous de jouer, ici c’est pas la capitale, c’est Bourg-en-Bresse bébé.