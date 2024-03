L’ambiance était électrique ce soir à Ekinox, elle était particulière. Elle ne ressemblait à aucune autre soirée vécue dans cette salle, âgée de seulement dix ans il est vrai. Des soirées de victoires et de fêtes il y en eût, certes, mais jamais la JL ne s’était offert une demi-finale de Coupe d’Europe.

3 5000 maillots blancs floqués pour l’occasion. “A la conquête de l’Europe” peut-être, mais avant de conquérir l’Europe encore fallait-il conquérir ce premier match face au Besiktas. Une cinquantaine de fans turcs sont assis dans le virage, environ quatre fois plus sont restés sur le parvis, bien essayé. A l’intérieur en tout cas un parfum inédit flotte dans l’air. Côté JL Bourg Kevin Kokila fait son retour dans le cinq de départ, et Zaccharie Risacher aussi d’ailleurs, on reprend les bonnes vieilles habitudes d’avant le mois de mars. L’assistant-coach des Turcs siffle plus fort que l’arbitre alors qu’il n’a pas de sifflet, chiant, la défense de la JL est en place au premier quart, pas chiant. Zaccharie ? Un 3-points dans le corner qui tourne autour du cercle, du jeu rapide conclu par un 2/2 aux lancers d’Isaiha Mike et une interception dans l’axe, job is done, sortie à 2,24 de la fin du premier quart. A la fin du premier quart justement, Bodian Massa fait parler ses mimines et l’écart est minime, 16-13, mais la cause est identifiée : la maladresse aux lancers.

Second quart débuté par un 11-0, la fameuse force du second unit de la JL, symbolisée ce soir encore par un Axel Julien qui n’aime rien de moins que ces ambiances de feu, par Bodian Massa et par Bryce Brown, parfait joker offensif ET défensif ce soir. Zaccharie Risacher est de retour avec 6,30 à jouer avant la mi-temps, c’est le retour des rotations habituelles de Freddy Fauthoux, c’est le retour des rotations qui rotationnent. L’écart est de plus en plus conséquent, Zacch rate un nouveau trois mais fait péter un gros contre en scred, Mike fait valoir son énorme dunk hebdomadaire et après une ultime lutte au sol de Cedric Doumbé Zaccharie Risacher, la JL regagne les vestiaires avec 14 points d’avance, 44-30.

A la mi-temps le speaker annonce qu’en raison de la présence des ultras devant la salle les portes ont été fermées, et qu’en conséquence personne ne peut sortir. Vis ma vie de claustrophobe, pensons à autre chose. Tiens, trouvé, pensons à la soirée du 20 avril, faudra pas faire gaffe au nombre mais ça va être sympa.

Troisième quart let’s go, rebond solide de Zaccharie, jeu à trois avec Mike et Massa, and one du Canadien. Les intérieurs du Besiktas commencent à faire du sale, Simonovic avait mal commencé mais déroule en attaque, Delgado a le nom d’un grimpeur dans le Tour de France mais commence son festin (15 points et 16 rebonds au final). Dédicace à un presque voisin de droite qui aura hurlé “Allez Simone” à chaque fois que le géant montenegrin s’approchait, soirée terminée avec une exctinction de voix, cheh car la vanne est quand même sacrément nullos. Bref, le troisième quart est celui de la peur, celle de voir la formation turque revenir, elle qui était déjà revenue de nulle part en huitième et en quart. De presque 20 l’écart fond à quatre tous petits points, coup de mou auquel les joueurs de la JL répondront avec solidité en début de dernier quart-temps. On y est presque.

Le détonateur ? On vous le donne en mille, on était venu pour lui, on a un mug et un t-shirt à son effigie et on a fait son profil en 3000 mots : ZACCHARIE RISACHER. Deux paniers à 3-points consécutifs pour faire passer la JL de 71-63 à 77-63, l’affaire est dans le sac comme dirait Tintin, et les dernières minutes n’allaient être qu’allers-retours entre les lignes de lancers, pour voir ce match se terminer à 86-74 en faveur des Bressans. Zaccharie Risacher termine à 8 points et 4 rebonds, et il est donc à 40 minutes d’une finale d’EuroCup, pas mal pour exploser aux yeux du monde. Pour cela il faudra tenter de l’emporter vendredi au Sinan Erden Dome, devant… 16 000 fans déchainés. Ah.

Pour l’heure restons sur cet immense bravo à la JL Bourg et au crack préféré des scouts US. Dans l’autre demi-finale Paris à battu Londres lors du Game 1, et on se rapproche donc de plus en plus de… non, chut chut, on verra bien.