Le Heat a eu du répondant tout au long de la soirée mais ce sont bien les Warriors qui repartent de Miami avec la victoire. Les Splash Brothers ainsi que Draymond Green ont tous répondu présent, il fallait bien ça pour contrarier les plans de Bam Adebayo.

Match crucial pour les Warriors, officiellement promis à la onzième place de l’Ouest derrière les Rockets et leur dynamique folle s’ils perdent ce soir. Côté Heat, on cherche à créer de la distance avec Philly et si on peut aller chercher les Pacers pour prendre le sixième spot de l’Est, synonyme de Playoffs sans passer par la case Play-in, on se privera pas.

Les Warriors commencent fort avec un premier run intéressant de 20 à 12, mais un 14-4 de Miami permet au Heat de mener 26-24 à la fin du premier quart temps. Le Heat ne peut pas compter sur Jimmy Butler ce soir, mais comme toujours, on a un pivot floridien pour assurer côté Miami. Bam Adebayo a déjà 9 pts et 3 rebonds à la fin du premier quart.

Look how comfortable Bam Adebayo is in his new spot pic.twitter.com/CczIbD7jgd

— 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) March 27, 2024

Les deux équipes vont rester à hauteur l’une de l’autre pendant la fin de cette première mi-temps. Klay Thompson est dans un bon soir avec déjà 15 points, 3 rebonds et 2 assists. En sortie de banc, les Warriors peuvent compter sur un Chris Paul avec déjà 4 assists, pendant que le Heat profite du bon apport de Haywood Highsmith. Le patron de la régulière du Heat répond toujours présent : Bam qui s’était cogné la tête plus tôt affiche 13 points, 6 rebonds et 4 passes ainsi qu’une défense de raquette féroce et sans faute. Le score est de 55-53 pour le Heat à la mi-temps.

Excuse us, we have an agenda to push. #BAMDPOY pic.twitter.com/bwgt32zYis

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 27, 2024

Les Warriors impriment leur rythme à la reprise, bien aidés par Draymond Green. On sent que Dray se retient d’envoyer des taquets aux extérieurs du Heat qui viennent attaquer sa raquette. Il finit par attraper Patty Mills à la gorge pour l’envoyer par terre mais on ne peut pas lui enlever : il propose un très bon playmaking qui permet aux Warriors d’avoir un super mouvement de balle.

❤️ pic.twitter.com/GxQLcfMIiS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 27, 2024

Côté Heat, Bam Adebayo continue d’envoyer du bois pendant que Terry Rozier nous montre toutes ses qualités d’artiste. Miami souffre face à un collectif des Warriors qui se connaît par cœur. Golden State domine largement ce troisième quart temps et aborde la dernière période avec une avance de dix points.

Terry Rozier with the Rajon Rondo fake behind-the-back fake and finish 👀pic.twitter.com/Q1CjRDGx25

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 27, 2024

Le Heat tente bien de revenir, mais le Chef Curry dit non en envoyant des ogives. Un premier missile depuis le logo Heat Culture, un deuxième 3-points alors qu’il est complètement étouffé par Bam pour passer à +12. Il envoie un caviar à Kevon Looney, et c’est sur une passe du numéro 30 que Klay Thompson envoie le 3-points qui fera passer les Warriors à +20.

The VISION ⚡️

📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/BIaC5n3ZxB

— Golden State Warriors (@warriors) March 27, 2024

Le Heat ne s’en relèvera pas, et s’incline finalement 113 à 92. Klay finit la nuit avec 28 points à 11/20 aux tirs et 6/14 à 3-points, bien épaulé par les 18 points de Jonathan Kuminga. Draymond Green, de son côté, a envoyé 9 rebonds, 8 passes décisives et 2 interceptions pour aller avec ses 4 points. Le chef Curry était dans un soir tranquille avec 17 points, comme Andrew Wiggins. Bam Adebayo, trop seul, a tout de même sorti une perf’ à 24 points, 9 rebonds et 5 passes.

Les Warriors ne seront pas dépassés par les Rockets ce soir. Toujours en place pour tenir leur rôle au Play-in, Golden State s’accorde un peu de répit dans la Conférence Ouest.