En démonstration face à une équipe du Jazz totalement dépassée, les Rockets confirment leur grosse dynamique du moment avec une 8ème victoire de suite ! Le duo Jalen Green – Fred VanVleet aura été brillant pour offrir à Houston un succès facile et amplement mérité.

Pour les stats maison de ce massacre en règle, c’est juste ici.

Et de 8 pour Houston ! Difficile de dire que les Texans ont vraiment transpiré cette nuit face à une équipe du Jazz privée de Lauri Markkanen mais aussi Jordan Clarkson. Au bout d’un quart-temps la messe semblait dite pour les mormons. -26 au tableau d’affichage en seulement 12 minutes, avec le tandem Jalen Green – Fred VanVleet qui cumule plus de points que toute l’équipe d’Utah sur la même période !

Parlons-en justement des deux incendiaires des Rockets. Pour Jalen Green, rien de bien nouveau sous le soleil car l’arrière est juste injouable depuis quelques semaines. Il vient de planter plus de 40 points sur deux des trois derniers matchs et il semble au sommet de sa confiance depuis le début du mois de mars. Cette nuit, c’était 41 points à 15/22 au shoot et 7/11 de loin. On dirait les chiffres d’un prime James Harden.

Le barbu justement, il a été mentionné aussi cette nuit ou plutôt égalé. Égalé par un Fred VanVleet qui a vu l’arceau de la taille d’une piscine pour envoyer 10 (!) tirs primés en un seul match. C’est un record de franchise égalé pour l’ancien chouchou des Raptors. Dans le sillage de leurs leaders, les Rockets ont fait parler la poudre à 3-points avec 27/49 du parking.

FVV was ON one tonight 😮‍💨

📊 34 PTS

📊 7 AST

📊 10 3PM (season-high)

Avec ce nouveau succès, Houston passe sous la barre des deux matchs d’écart avec la dixième place. La pression commence à se faire sentir pour Golden State, loin d’afficher une telle forme en ce moment (4-6 sur les dix derniers matchs contre 9-1 pour les Rockets). Cerise sur le gâteau, il y a un Rockets – Warriors dans dix jours !