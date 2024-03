Samedi 20 avril 2024 : Viewing Party NBA au Grand Rex, de retour pour la plus grande soirée basket de l’année !

Sommes-nous de retour ? Nous sommes bien de retour. Ce samedi 20 avril 2024, c’est au légendaire Grand Rex de Paris que nous vous donnons rendez-vous. Après avoir écrit l’histoire des records l’an dernier, toute l’équipe a décidé de partir sur un back to back : la plus grande Viewing Party de l’histoire sera organisée avec TrashTalk, ParionsSport, la NBA et beIN Sports pour assister à 2 matchs de Playoffs en direct. BOOM !

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

JEUDI 28 MARS À 19H00

L’excellence, ce n’est pas réaliser un exploit une fois. C’est de le répéter, encore et encore.

Ray Allen dans le texte, comme d’autres légendes NBA qui ont déjà répété cet adage.

Et oui, nous voulions revenir au Grand Rex, que dis-je LE Grand Rex, après une première édition extraordinaire.

2500 places parties en fumée, en quoi… 5 minutes ? Dix peut-être ? L’édition 2023 avait connu un succès retentissant. Il fallait donc revenir.

Il fallait vous reproposer ce moment d’histoire, les étoiles plein les yeux, à vivre avec 2500 autres passionnés de basket.

Toujours en partenariat avec ParionsSport, la NBA et beIN Sports, ce samedi 20 avril 2024 TrashTalk prendra possession d’une des plus grandes salles de cinéma au monde pour la prochaine grande soirée de basket. Ou comme on dit chez nous : pour la soirée basket de l’année.

Animations d’avant-match XXL, cadeaux à gagner sur place, sièges confortables pour vivre l’ouverture des Playoffs 2024 en NBA, 2 matchs diffusés en HD et en direct sur un des plus grands écrans au monde ? Des invités sur scène, de quoi boire, manger, papoter sur place, et se régaler comme jamais tous ensemble ?

Dans le jargon, on dit que c’est immanquable.

🔥 VIEWING PARTY AU GRAND REX : LE RETOUR !! @NBAFrance @ParionsSport 🔥

🗓 SAMEDI 20 AVRIL

😱 2500 PLACES = SOIRÉE ALL TIME FEAT TRASHTALK

🏀 2 MATCHS DE PLAYOFFS DIFFUSÉS EN DIRECT

🚨 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE CE JEUDI SOIR À 19H

VENEZ VIVRE LA SOIRÉE DE L’ANNÉE !! 🤩🤩 pic.twitter.com/kxxmtnYgc3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2024

C’est quoi cette Soirée NBA x TrashTalk ?

Entièrement animée par la Team TrashTalk, cette soirée permettra d’assister à 2 matchs de Playoffs NBA en direct.

Mais quels matchs ? Et bien on ne peut pas encore le savoir !

Ce qu’on sait, c’est que ce seront les 2 affiches prévues à 19h et 21h30 le samedi 20 avril, pour l’ouverture des Playoffs ! L’an passé, nous avions pu assister à des Game 3-4 de séries, à l’Est puis à l’Ouest (Knicks – Cavs puis Warriors – Kings). Mais cette fois, ce sera pour lancer le bal. Et à l’heure actuelle, entre la folie des jeux de classements et l’approche des Playoffs, impossible de déterminer de quel match il s’agira. Dès qu’on aura l’info, évidemment, vous serez tenus au courant ! En tout cas, il y a 100% de chance que ce soit du gros match ultra-intense de Playoffs car les plus grandes stars seront au rendez-vous.

En amont, tous les éléments ont été pris en compte pour faire en sorte que la soirée complète soit d’exception. Avec notamment un Pregame Show 5 étoiles sur scène, pour commencer à 18h. Participation du public, des invités sur place, du trashtalking à foison, des pronostics en live avec ParionsSport, des quiz avec des cadeaux à se croire le 25 décembre sous le sapin, et bien d’autres surprises…

Après ça ? Les 2 matchs seront diffusés en direct dès 19h, avec la possibilité d’échanger tous ensemble aux différents endroits proposés par le Grand Rex, avant de se quitter sur les coups de minuit en demandant à chacun de rentrer sagement chez soi.

17h : ouverture des portes du Grand Rex

18h : Pregame Show XXL

19h : 1er match de Playoffs diffusé en direct

21h30 : 2ème match de Playoffs diffusé en direct

00h : fin du game, retour à la maison…



Comment obtenir ses billets ?

La billetterie sera ouverte ce jeudi 28 mars à 19h.

Le tarif unitaire pour cette soirée est de 30€.

Le lien vers la billetterie sera partagé sur tous nos réseaux sociaux, ainsi que sur cet article qui sera mis à jour.

La limite de billets ajoutables dans son panier sera de 4 billets. Donc si vous avez prévu de vous ramener avec toute votre équipe, le staff et les kinés, organisez-vous en amont !

Pour obtenir ses billets, vous aurez besoin d’un NBA ID :

Si vous avez déjà un NBA ID, vous n’aurez qu’à le renseigner sur la plateforme de réservation de billets.

Si vous n’avez pas de NBA ID, il vous sera possible d’en créer un gratuitement sur la plateforme de réservation de billets.

Important : l’événement étant présenté par ParionsSport, il sera réservé aux fans de 18 ans et +.

Le Grand Rex, c’est un des cinémas les plus mythiques… au monde !

Un des plus grands cinémas d’Europe avec sa grande salle pouvant accueillir jusqu’à 2700 personnes, une façade toute neuve et art-moderne vous plongeant dans la magie du 7ème art, cette décoration intérieure splendide avec un plafond d’étoiles inoubliable… De Steven Spielberg à Brad Pitt en passant par Monica Bellucci, tous les plus grands sont venus au Grand Rex pour présenter leurs oeuvres et rendre hommage à ce monument du cinéma. Récemment, c’est Dune qui y a été présenté avec toutes les stars du casting !

Situé en plein centre de Paris, le Grand Rex est aussi un lieu parfait pour les grands événements sportifs : avec d’immenses espaces de rencontre pour discuter, des spots pour boire et manger, un staff sérieux à votre disposition et des escalators à l’infini… vous n’allez pas vous embêter. Et évidemment ? Ces sièges dans lesquels on plonge, pour vivre la folie des Playoffs NBA sur un écran extra-large, une sono à couper le souffle et une ambiance indescriptible…

C’est simple : le Grand Rex, il faut le faire une fois dans sa vie minimum !

Capacité : 2500 places disponibles

2500 places disponibles Tarif unitaire pour la soirée : 30€ par personne

30€ par personne Diffusion : 1 écran géant de 17m de large pour en prendre plein les yeux

: 1 écran géant de 17m de large pour en prendre plein les yeux J’ai soif : boissons sur place

: boissons sur place J’ai faim : snacking sur place

snacking sur place Adresse : 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris

: 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris Transports : Bonne Nouvelle (métro lignes 8 et 9) – Gare du Nord ou Gare de l’Est (RER B, D et E)





Ce qu’il vous reste à faire ? C’est très simple. Soyez au taquet ce jeudi 28 mars, à 19h00. Les places vont partir très… très vite. La plus grande Viewing Party de l’histoire vous attend, le samedi 20 avril 2024 au Grand Rex à Paris. Alors organisez-vous, en solo ou entre potes. Réservez la date du 20 avril, prenez les billets dès l’ouverture ce jeudi, retrouvez-nous sur place dans moins d’un mois pour un événement historique. Can’t wait !