Hier soir Zaccharie Risacher et la JL Bourg Basket avaient rendez-vous en EuroCup avec le 7bet-Lietkabelis de Panevezys. Et Zaccharie Risacher et la JL Bourg Basket leur ont fait payer le fait d’avoir un nom pareil.

104-71, ça c’est le score, comme ça c’est dit. Globalement la JL en a un peu chié en première mi-temps, a préparé le terrain au troisième quart avant de tout exploser au dernier, face à des Lituaniens largement sanctionnés par les attaques bressanes et les coups de sifflet des arbitres. Ce qu’on a noté côté Panevezys ? Un joueur avec une petite expérience NBA (Sirvydis), un dénommé Lelevicius qui ressemblait pas mal à Jack Harlow, un Nikola Popovic avec de vraies mains, un Dovis Bickauskis aux faux airs d’Edward Norton dans American History X, et une photographe lituanienne dont la blondeur a étincelé dans Ekinox mais dont le tatouage de kalash sur le bras aura repoussé toute tentative d’approche. Mais venons-en au fait.

Venons-en au fait.

Le match de Zaccharie Risacher ? Certainement l’un des plus aboutis de sa saison. La vraie performance étant qu’il y’en eût déjà des paquets d’autre. Et que ce genre de match risque fort de le faire grimper encore un peu plus (c’est possible ?) dans les prévisions en vue de la prochaine Draft NBA). En défense tout d’abord, avec un gros rythme appliqué d’entrée sur Edward Norton Dovis Bickauskis, mais surtout en attaque, avec ce rôle hier soir d’allumeur de mèche. Probablement boosté par la présence courtside de Peter J. Holt, propriétaire des Spurs de passage en France et – forcément – à Ekinox, Zacch n’a pas trainé pour envoyer son message.

Tout d’abord contré sur un drive un peu faiblard, le Z va ensuite enchainer un contre, un premier panier à 3-points, un gros rebond suivi d’un coast-to-coast et d’un gros pétard seul en contre-attaque. Est-ce la Mer Rouge qui s’ouvre à lui ? Non messieurs dames, c’est juste la Draft 2024. Dans la foulée Zaccharie résiste à l’impact dans la raquette et score deux points de plus, et le pote de Peter Holt descend un peu plus sa casquette pour planquer son sourire.

Sorti en fin de premier quart et rentré au milieu du second, l’ailier de la JL marque son retour par un nouveau tomar puissant et finit sa première mi-temps avec deux lancers réussis. 11 points à la mi-temps, meilleur marqueur du match, les temps de passage sont bons et, à la buvette, on imagine Peter J. Holt déçu de l’absence de girafes de bière.

Ici on s’est contenté de la petite Cristalline pour se remettre de nos émotions, et il fallait s’hydrater très vite car les deux premières actions de la deuxième mi-temps coïncident avec… deux paniers du parking de Zaccharie Risacher. Bang. Et Bang. On est comme ça en Bresse, on exhorte le public à ne pas trop trainer dans les couloirs à la mi-temps. 17 points pour El Zacchario, puis un stepback trop court et une passe décisive plus tard retour sur le banc, histoire de souffler un peu avant le firework (feu d’artifice pour les Allemands LV1).

La dernière rentrée de Zaccharie sera une succession de tests avec un floater loupé à zéro degré et une balle perdue après avoir étalé sa facilité en contre-attaque, mais si Risacher avait mis la table en début de match il finira par la débarrasser bien proprement, c’est à dire en tirant un grand coup la nappe pour tout foutre par terre. Un tir à 3-points, Ekinox jubile, un autre tir à 3-points, Ekinox explose, et votre rédacteur préféré en profite pour passer un message à sa maman chérie à la télé, histoire de lier l’utile à l’agréable.

22 points à 8/12 dont 4/6 à 3-points.

Deux énormes tomars.

Devant le proprio des Spurs.

22 points au final, à 8/12 au tir dont 4/6 à 3-points et deux énormes dunks. La JL Bourg est première de son groupe d’EuroCup grâce à cette victoire cumulée à la défaite de Gran Canaria et son jeune prodige n’en finit plus d’étinceler. Comment on dit soirée parfaite en Lituanien ? Probablement “7bet-Lietkabelis Panevezys”

Taper son meilleur match offensif de la saison en Coupe d’Europe ? Facile. Le faire devant le boss de l’une des franchises NBA les plus intéressées par ton profil ? Bien joué. Pas de boule de cristal ici, mais il se pourrait bien que ce 17 janvier 2024 devienne très vite une date qui a compté dans le cursus de Zaccharie Risacher.