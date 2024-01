Les Celtics reçus 20 sur 20 à domicile !

Les Celtics 2023-24 ont déjà battu le record de franchise pour la plus longue série d’invincibilité à domicile pour commencer une saison. Avec 18 victoires ils entraient déjà dans l’histoire, le but étant de continuer cette série. Face aux Spurs, ils se sont tranquillement imposés et poussent la dinguerie à 20 !

Les Celtics sont la meilleure équipe de la NBA sur ce début de saison avec 32 victoires pour 9 défaites. Combinez cela avec une salle remplie d’histoire et où il ne fait pas bon de se déplacer, rajoutez des matchs frissons et une pincée de Jayson Tatum et vous obtenez 20 victoires de suite pour commencer la saison à domicile. La recette paraît simple mais pourtant il faut de sacrés cuisiniers pour l’obtenir, et le Boston de cette année en a d’excellents.

20-0 at home ☘️#DifferentHere pic.twitter.com/e2Qka3CPnw

— Boston Celtics (@celtics) January 18, 2024

The Celtics are now 20-0 at home this season.

Who the heck is stopping Boston? pic.twitter.com/LyDAjNhKyA

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 18, 2024

Notez tout de suite dans votre agenda, ce samedi, les Nuggets champions en titre se déplacent au TD Garden à 1H30. IM – MAN – QUABLE. Car si une équipe est taillée pour faire chuter les gars de Joe Mazzulla, ce sont bien eux. Cette fois-ci les deux équipes seront motivées et reposées, pas de back-to-back où il manque 2 titulaires. Nope. Du pur basket à venir et un grand danger pour les locaux s’ils veulent continuer leur série et viser l’impossible 41-0.

Si les Celtics se sortent de ce piège, ils ne sont pas sortis d’affaire pour autant. Après un petit road-trip dans le sud, ils recevront ensuite les Clippers, puis les Pelicans et les Pacers en back-to-back, et les Lakers suivront deux jours plus tard. Après cela, leur compteur peut monter jusqu’à 29 avant que Philadelphie ne passe en ville… De quoi pimenter chaque rencontre puisque l’enjeu sera un peu plus grand chaque jour.

Et sinon, vous croyez qu’avant chaque match ils crient “on est chez nouuuuus” avant de sortir du vestiaire ?