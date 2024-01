Frank Ntilikina a fait son retour sur les parquets de NBA !

Dans le contingent français de NBA, un joueur n’avait pas encore pointé le bout de son nez cette saison. C’est désormais chose faite : Frank Ntilikina est de retour avec les Hornets !

Son dernier match NBA remontait au 9 avril dernier face aux Spurs, quand le meilleur joueur de la franchise texane n’était pas un Français, une autre époque. Forfait pour la Coupe du Monde malgré un très bon début de prépa avec les Bleus, Frank Ntilikina s’était ensuite blessé au tibia à l’automne, ceci reportant ses débuts avec les Hornets, franchise qu’il avait rejoint début août après des passages à New York et Dallas.

Y’a t-il meilleur environnement que Charlotte pour regoûter aux plaisirs du basket ? Oui. Franky peut-il faire la fine bouche ? Bof, et le meneur français a en tout cas pris ce qu’il avait à prendre cette nuit à New Orleans, rentrant lors du garbage time alors que les Pels avaient déjà signé en bas de la feuille. Avec le n°44 sur le dos, probablement en hommage au total de minutes qu’il a jouées en NBA depuis un an.

13 semaines après sa fracture au tibia (qui devait initialement en durer 4), Frank Ntilikina 🇫🇷 est ENFIN de retour sur les parquets NBA 🥳 pic.twitter.com/96CaSKrvlV

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 18, 2024

Derrière l’intouchable LaMelo Ball et aux côtés du vieux Ish Smith et du jeune Nick Smith Jr. il y a en tout cas la place pour gratter un peu de temps de jeu et Frank Ntilikina a tout intéret à arriver à ses fins en cette année… olympique, lui qui brigue logiquement une place dans les douze de Vincent Collet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Doucement mais sûrement, on va donc voir, logiquement, Frank Ntilikina intégrer le roster des Hornets pour cette deuxième partie de saison. En espérant des minutes, histoire de ne pas avoir un deuxième cadre qui ne joue pas cet été en EDF…