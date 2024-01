Les Lakers en contrôle s’imposent face aux Mavericks (127-110) : ça va mieux dans la cité des Anges !

Après une période très compliquée suite à leur victoire au In-Season Tournament, les Lakers remettent la marche en avant. Ils se sont imposés face au Thunder ce mardi et ont enchaîné cette nuit contre des Mavericks (127-110) qui n’ont pas pu tenir le rythme imposé pendant 48 minutes.

Si le match de la nuit entre Cavaliers et Bucks n’a absolument pas tenu ses promesses, celui-là avait tout pour le faire. Luka Doncic, Kyrie Irving, Anthony Davis, LeBron James et… D’Angelo Russell étaient tous réunis à la Crypto.com Arena pour nous régaler, et ils l’auront finalement fait pendant une mi-temps avant que LBJ et ses potes n’appuient sur l’accélérateur dès le début du 3è quart-temps pour passer un 42-27 dont Dallas ne se relèvera pas.

Les Angelinos vont alors prendre le large sur le dos d’un trio Davis – James – Russell qui aura marqué 82 points au total. D’Angelo Russell est de retour dans le cinq depuis deux matchs et après avoir cartonné le Jazz – dans la défaite – avec 39 points, il enchaine avec 29 points cette nuit à 5/7 à 3-points, et il a été très important pour creuser l’écart et le maintenir dans le 2nd acte.

Another one 🎯

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 18, 2024

LeBron et AD ont également été impressionnants dès le début de match avec 7 points de suite pour le premier et une domination folle bien que logique sur Dereck Lively pour le deuxième. BronBron régale toujours autant, paraît toujours aussi inarrêtable sur drive et trashtalke toujours autant après avoir scoré sur des petits jeunes. 25 points, 8 rebonds et 8 passes pour le vioque, rien d’impressionnant, ce sont juste ses moyennes en carrière. Anthony Davis est quant à lui passé tout proche d’un triple-double avec 28 points, 12 rebonds et 9 passes à 12/17 au shoot mais, surtout, une réelle impression de domination dès que la raquette en face est un peu faiblarde.

LBJ finds AD for the slam on #PhantomCam 💪

📺 Mavericks-Lakers | Live on ABC

— NBA (@NBA) January 18, 2024

LeBron James drops an ABSURD dime to Jarred Vanderbilt 😳

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 18, 2024

Trois hommes forts qui ont été parfaitement accompagnés par Austin Reaves (14 points), qui a par exemple définitivement plié le match avec un 3-points en transition. Rui Hachimura ou Jared Vanderbilt ont également contribué, important pour les Lakers de pouvoir compter sur ces gars pour ne pas tout faire peser sur les larges épaules de leurs deux stars – même si elles le font très bien.

Côté Dallas, la 1ère mi-temps avait été très bien gérée avec un Luka Doncic qui n’a rien perdu de sa magie pendant son absence. 20 points et 6 passes à la mi-temps, le tout en allant à 2 à l’heure mais avec une sensation de contrôle et celle de tout comprendre avant les autres. Un nouveau triple-double pour lui à 33 points, 13 rebonds et 10 passes dont une passe… magique, tout simplement, he’s him, he’s back. Kyrie Irving a malheureusement été absent de ce rendez-vous (4/16 au tir) et sans les pions de son lieutenant, Dallas n’a pas tenir face la déferlante des purple and gold.

Luka Doncic slithers to the bucket for 20 PTS in the 1H!

📺 Mavericks-Lakers | Live on ABC pic.twitter.com/Jq1ho1CzVH

— NBA (@NBA) January 18, 2024

Even LeBron James had to acknowledge this ridiculous Luka Doncic assist 😅

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 18, 2024

Nouvelle victoire pour les Lakers qui retrouvent quelques couleurs et auront l’occasion d’enchaîner puisqu’ils reçoivent les Nets et les Blazers dans les prochains jours, de quoi atteindre les légendaires… “quatre à la suite”, occasion parfaite pour rappeler que Julien Lepers nous manque. Aucun rapport, allez, next.