Le MLK Day est désormais derrière nous, et bienheureux sommes nous de pouvoir arguer ceci : on a tenu le choc, de 19h à 7h du matin. On vous file le résumé de cette belle et longue nuit ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

5 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre pour Nico Batum contre les Rockets

Evan Fournier a retrouvé le Magic mais le Magic n’a pas vu Evan Fournier

4 points et 6 passes pour Killian Hayes face à Bilal Coulibaly. Et la victoire !

2 points, 4 rebonds et 2 passes pour Bilal

Victor Wembanyama avait 0 point à la mi-temps. Puis il a fini son match avec 26 points, 13 rebonds, 2 passes, 2 steals et 5 contres, le tout saupoudré de quelques highlights de grand malade.

Ousmane Dieng a rentré deux tirs face aux Lakers

Sidy Cissoko, Malcolm Cazalon, Rayan Rupert et Olivier Sarr n’ont pas joué en G League

Le highlight de la nuit

WEMBY PAS CONTENT 😤😤😤 pic.twitter.com/6bywfJrIYk

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

