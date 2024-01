On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui, c’est le MLK Day, et donc ça part pour 12 heures consécutives de NBA, avec les Sixers qui reçoivent les Rockets en lever de rideau.

Le retour de Joel Embiid a fait très mal et Houston a eu un très gros problème. 41 points et 10 rebonds pour JoJo alors qu’il n’a pas joué depuis un bail ! Il a fait un sacré chantier avec l’aide de Tyrese Maxey et Alperen Sengun n’a pu que constater les dégâts, la queue entre les jambes. Un match bien crade de la part des Rockets, comme le score ne l’indique que partiellement. Allez, envoyez les notes.

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (9) : tiens, le bulldozer est de retour. Il a suffi d’un match à JoJo pour traumatiser la défense qui s’est présentée face à lui. C’est le MLK Day, mais le futur pivot de Team USA a décidé de hanter les rêves des Rockets façon Halloween.

Tobias Harris (5) : un match somme toute tranquille pour Tobias, on ne sait pas quoi dire de plus alors on va juste rajouter le dicton “on ne marche jamais deux fois sur les testicules d’un aveugle”.

Nicolas Batum (5) : il faisait peut-être encore jour à Philadelphie, c’est pour ça que Batman est resté tranquille aujourd’hui.

Kelly Oubre Jr. (5) : l’accident qu’il a subi paraît si loin lorsqu’on le voit évoluer ainsi. Toujours précieux au shoot et en défense, il n’a pas fait son meilleur match de la saison, mais pas son pire non plus.

Tyrese Maxey (7) : en difficulté au niveau de l’adresse dans un premier temps, Mad Max s’est mis en mode T-Max et a fait 0 à 100 en deux secondes trois. Ses accélérations sont toujours aussi létales, et c’est toujours mieux d’avoir un casque, surtout pour parer aux briques de Jalen Green.

Marcus Morris Sr. (6) : il n’a pas contribué à relever le QI moyen du match, mais il a contribué à la victoire des Sixers dans pas mal de compartiments du jeu tout de même.

Patrick Beverley (6) : Ragnar le Breton dit qu’il préfère avoir ce joueur plutôt que James Harden dans son équipe. Même s’il fait un bon match ce soir, nous ne sommes pas d’accord avec lui, mais nous ne lui dirons pas car il est bien plus costaud que nous.

Danuel House Jr. (5) : est toujours plus à l’aise pour pécho dans la bulle d’Orlando que pour scorer de loin, pourtant il a fait 1/1 aujourd’hui.

Paul Reed (5,5) : toujours précieux dans son rôle de Lopez du 63 en sortie de banc pour envoyer de la mandale sous les panneaux. Paul Ride.

KJ Martin (-) : les six minutes de jeu en fin de match, juste pour le piston.

Furkan Korkmaz (-) : pas de piston pour lui, faut pas déconner non plus.

# Houston Rockets

Alperen Sengun (6) : sa meilleure action défensive de la soirée consiste à avoir demandé “AIDE” quand Joel Embiid lui roulait dessus, et il l’a répétée plusieurs fois. Sa meilleure action défensive est aussi sa seule. Il ne se sert donc pas de ses bras, et comme on dit, pas de bras pas de chocolat c’est ça ?

Jabari Smith Jr. (5,5) : un jour il aura un vrai rôle adapté à ses qualités et le basket s’en portera bien mieux.

Dillon Brooks (6) : l’ancien paria des Grizzlies a encore une fois fait le taf en défense et de loin. Le multiverse de zinzin lorsqu’il a envoyé un bisou au public face à un type dont le père a un tatouage de bisou dans le cou.

Jalen Green (5,5) : il peut au moins se targuer d’être le meilleur J.Green du match, car avec cette sélection de shoots de cocaïnomane, ce n’était pas gagné d’avance. Le farfadet aurait pu tirer pendant deux semaines consécutives, mais n’aurait toujours pas été un meilleur choix qu’Evan Mobley.

Fred VanVleet (4,5) : ancien canardeur de Toronto reconverti gestionnaire à Houston. Typiquement le genre de personne qui commente une recette de gâteau au chocolat sur Marmiton pour dire “j’ai un peu modifié la recette, et finalement j’ai fait une tarte au citron”.

Jae’Sean Tate (4) : 0/3 de loin, Jae’Sean a collé un Tate contre les arceaux visiblement.

Jeff Green (3) : match très cruel pour Jeff Green qui n’a absolument rien réussi aux tirs, mais qui peut toujours se pavaner en disant “mais moi j’ai une bague”. La tête à claques du lycée.

Amen Thompson (6) : très propre et très bon aujourd’hui, le jumeau Thompson a fait un bon taf et gagne enfin ses minutes, on a hâte de voir la suite.

Cam Whitmore (6) : le 20è choix de la dernière Draft doit être très motivé à l’idée de prouver que les équipes ont eu tort de le laisser filer. Il enchaîne les beaux matchs depuis quelques temps et ça continue pour lui.

Aaron Holiday (4) : toujours le moins bon des frères Holiday mais on imagine qu’on ne vous apprend rien ici.

Jock Landale (4) : +17 en 8 minutes, tout réussi mais ça ne sert à rien. Nordahl LeLandale.

Nate Williams (4) : on ne sait toujours pas qui c’est.