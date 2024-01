Alors que le MLK Day est en cours, la NBA a dévoilé ses récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine passée. Sont honorés ce lundi : Lauri Markkanen et Bam Adebayo.

La forme exceptionnelle du Jazz n’a pas échappé à la NBA. Sur cinq victoires de suite, Utah cartonne et Lauri Markkanen n’est évidemment pas étranger à ça : 24,5 points, 11 rebonds, presque 3 passes et 1 steal, 1 contre, le tout à 47,5% au tir, 48% de loin et 92% aux lancers-francs. Voilà les moyennes de l’intérieur finlandais sur les quatre derniers matchs. Et c’était pas face à n’importe qui hein ! Milwaukee, Denver, les Raptors et les Lakers sont tous tombés face au Jazz de Lauri. Un joli tableau de chasse.

Utah Jazz forward Lauri Markkanen and Miami Heat forward-center Bam Adebayo have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 12 of the 2023-24 season (Jan. 8-14). pic.twitter.com/u5yMvPlyBq

— NBA Communications (@NBAPR) January 15, 2024

Dans la Conférence Est, c’est Bam Adebayo qui rafle la mise : 23 points, 11 rebonds, 6 passes et 1 contre de moyenne pour le pivot du Heat. Toujours aussi solide le Bam, et cela a permis à Miami de taper Houston, Orlando et Charlotte (seule défaite contre le Thunder) malgré des changements de lineups dans tous les sens. Bref, un vrai patron !

Parmi les autres nominés à l’Ouest : Devin Booker (Suns), Paul George (Clippers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Rudy Gobert (Wolves) et Nikola Jokic (Nuggets). Dans la Conférence Est : Giannis Antetokounmpo (Bucks), Bennedict Mathurin et Myles Turner (Pacers), Donovan Mitchell (Cavaliers) et Coby White (Bulls).

Source texte : NBA