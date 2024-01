Absent les trois derniers matchs et ayant joué seulement deux rencontres depuis Noël, Joel Embiid a profité du MLK Day pour retrouver les parquets NBA… et recommencer son chantier. Les Rockets étaient au mauvais au mauvais moment.

La box score du match, c’est par ici

Une heure avant le match opposant Philadelphie à Houston, on se demandait encore si Joel Embiid allait être de la partie. Quelques minutes à peine après l’entre-deux, les Rockets ont vite compris que ça allait être une longue soirée.

31 minutes de jeu

41 points

10 rebonds

12/21 aux tirs

16/17 aux lancers-francs

Voici la feuille de stats du MVP ce lundi, lui qui n’a pas perdu de temps pour retrouver son rythme. 13 points dès le premier quart-temps, 41 au final donc, le tout en faisant du “Joel Embiid” : des lancers, beaucoup de lancers, mais aussi une jolie mixtape à mi-distance pour dominer Alperen Sengun et Cie.

Résultat ? Victoire sans trembler des Sixers (124-115) qui ont également pu compter sur Tyrese Maxey (27 points, 7 passes), face à des Rockets pas vraiment gâtés par le calendrier (Boston il y a deux jours, Philly ce soir).

40 points et 10 rebonds pour Embiid.

Un festin de plus.

Sortie sous l’ovation des fans.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 15, 2024

Avec cette nouvelle masterclass, Joel Embiid vient d’enchaîner un 17e match de suite à minimum 30 points marqués. Dans l’histoire, seulement deux joueurs ont fait mieux dans une seule et même saison :

Wilt Chamberlain (quatre fois)

James Harden (une fois)

Voilà, c’est la liste.

En plus de ça, Joel Embiid a aussi enchaîné un 16e match consécutif à 30 points – 10 rebonds. Là encore, ça lui permet de mettre son nom aux côtés de deux des plus grands joueurs all-time : Jojo égale en effet Kareem Abdul-Jabbar, qui détient la deuxième plus longue série derrière l’intouchable Wilt.

Juste. Trop. Fort.

Joel Embiid DOMINATED in the 1H dropping 26 PTS on 58% shooting 💪

This is Embiid's 7th half this season with 25+ PTS 🤯

Sixers-Rockets | Live on NBA TV

📲 https://t.co/ppRY8re2G8 pic.twitter.com/5F37w90X9n

— NBA (@NBA) January 15, 2024