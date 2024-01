La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Cam Reddish (Lakers) va manquer plusieurs matchs à cause d’un bobo au genou. (Source : ESPN)

Joel Embiid de retour face aux Rockets ce soir ! Mais pas de De’Anthony Melton, absent au moins une semaine pour des douleurs lombaires (Source : ESPN, Philadelphia Inquirer)

Dans le blockbuster trade entre Washington et Detroit dimanche, les Pistons ont créé une trade exception de 5,7 millions de dollars, et les Wizards une autre de 3,5 millions. Voilà voilà.

In Wizards-Pistons deal today, Detroit created a $5.7 million trade exception and Washington created a $3.5M trade exception, per sources. https://t.co/xJXqA8LJcV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 15, 2024

