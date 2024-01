S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas retirer à la NBA, c’est son inventivité pour faire du marketing. Les publicités pour les matchs de Noël sont des classiques, Larry Bird fait de la Formule 1 pour la candidature d’Indianapolis au All-Star Weekend 2024… et en parlant de ce All-Star Game, la NBA a eu une autre idée en installant un terrain de basket dans… l’aéroport d’Indianapolis pour faire la promotion de l’édition 2024

Cela fait 39 ans que le All-Star Weekend n’a pas posé ses valises dans l’Indiana. C’était en 1985, Michael Jordan jouait son premier match des étoiles et nous offrait l’un des plus beaux concours de dunks de l’histoire avec Dominique Wilkins. Pour le retour de la nouba dans l’Etat, Indianapolis a donc vu les choses en grand avec une réplique du terrain du match… au sein de l’aéroport international de la ville. De quoi se faire son meilleur 1 contre 1 ou un HORSE en attendant le décollage.

Check out the basketball court right in the heart of @INDairport! Ready to welcome fans for the 2024 @NBA All-Star game! #NBAAllStar #nba #indianapolis @WTHRcom pic.twitter.com/iX1QG4mOY7

— Dustin Grove (@DustinGroveTV) January 13, 2024

Full basketball court inside the airport right now to celebrate the all star game. This rips. pic.twitter.com/QoAPdiD0nc

— Ethan Talks Pacers, Etc. (@KriegerSports) January 14, 2024

De quoi ravir les fans qui verront pour l’occasion le terrain en avant-première et à première vue, il a l’air vraiment pas mal. Ils pourront également s’émerveiller de la présence de Tyrese Haliburton qui devrait être de retour d’ici là, puisque le meneur a la tête parfaite de l’emploi pour nous régaler – à domicile qui plus est – par ses passes et ses shoots de la buvette, alors que le retour de la confrontation entre la Conférence Est et la Conférence Ouest va peut-être aussi rendre le match plus intéressant (non).

La promotion du All-Star Weekend se passe bien et a bien fait parler sur les réseaux, dès le 15 janvier. Ils sont forts dans les bureaux de la Grande Ligue, très forts, et va savoir ce qu’ils nous préparent pour dans un mois !