À quasiment un mois du All-Star Weekend NBA, on commence à connaître les candidats qui participeront aux différents concours. Et grande surprise ce lundi : on devrait voir Victor Wembanyama à Indianapolis !

La nouvelle a été balancée par Shams Charania de The Athletic : Wemby a prévu de participer au Skills Challenge qui se déroulera le samedi 17 février prochain (au Lucas Oil Stadium, stade de Foot US), lors du All-Star Weekend à Indianapolis.

Cela demande encore confirmation mais c’est en très bonne voie. Reste à voir sous quel format Victor pourra montrer ses skills.

L’an passé, lors du All-Star Weekend 2023 à Utah, on avait eu un affrontement entre la Team Antetokounmpo, la Team Jazz et la Team Rookies, avec trois participants par équipe. Sachant que Wembanyama n’a pas de frangin en NBA et qu’on voit mal la Ligue mettre en avant une potentielle Team Spurs, il y a des chances pour que Wemby soit associé à d’autres rookies pour montrer ses qualités de passeur, dribbleur et même shooteur. À moins que le format change une nouvelle fois du côté d’Indianapolis…

Historiquement réservé aux meneurs/arrières, le Skills Challenge s’est ouvert depuis plusieurs années aux intérieurs, de plus en plus polyvalents, techniques et adroits. Bref, on dirait presque qu’il a été fait pour Victor Wembanyama…

