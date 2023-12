Victor Wembanyama sera absent ce soir face aux Bucks

Peu de matchs ce soir au programme en NBA, et en ce qui concerne celui entre les Spurs et les Bucks, on sait déjà qu’il se déroulera sans Victor Wembanyama. Le géant français souffre d’une petite douleur à la cheville, au repos soldat !

Ce sera donc son deuxième match loupé cette saison. Victor Wembanyama est sur un très bon rythme même si on aimerait en dire autant pour les victoires, et s’il n’a pas été spécialement économisé sur son tout début de carrière, les Spurs ne prendront aucun risque avec leur Alien. En raison d’une douleur à la cheville il ne participera donc pas au match de ce soir face aux Bucks.

Quel dommage, les Spurs étaient tellement favoris pour cette rencontre. Plus sérieusement ? Une belle occasion pour le W de… souffler. Après ce déplacement dans le Wisconsin la franchise de San Antonio se déplacera dans l’Illinois pour y affronter les Bulls, avant de rentrer au Texas pour jouer à Dallas la veille de Noël. En espérant que le vieux barbu (le Père-Noël, pas Gregg Popovich ni James Harden) ramène à Victor une cheville toute neuve et, surtout, quelques victoires.