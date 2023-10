Après deux matchs à domicile ayant donné lieu à des perfs inégales mais, surtout, à une ferveur exceptionnelle à San Antonio, Victor Wembanyama et les Spurs se déplacent pour la première fois de la saison, cette nuit à Los Angeles. Ce sera à Los Angeles face aux Clippers de Nicolas Batum, son futur capitaine en Équipe de France.

On verra donc ce soir aux alentours de 2h du matin si la folie Wemby dépasse les frontières du Texas.

Spoiler, c’est oui.

Le premier match des Spurs face aux Mavs fut exceptionnel en terme d’émotion, le premier, c’est normal, et malgré un petit problème de fautes Victor Wembanyama avait su dominer. Le second face aux Rockets ? Une masterpiece de suspense et de spectacle, une victoire fêtée comme un titre par le public de San Antonio, et notre Victor national qui monte encore d’un cran.

Ce soir troisième acte de la nouvelle vie de Wemby, et ce sera donc le premier de la saison à l’extérieur. Hasard du calendrier ce sera à Los Angeles, face aux Clippers de son futur capitaine aux Jeux Nicolas Batum. Ce sera également face à Russell Westbrook et Paul George, deux cracks de leur époque, et face à Kawhi Leonard, peut-être le seul être humain capable de remporter un combat de pouces contre Victor Wembanyama.

Plus sérieusement, ce soir le Vic aura droit à un traitement viril, orchestré par un bûcheron bien connu de nos services (Ivica Zubac), un autre ostéopathe du nom de Mason Plumlee et toute une équipe de “petits intérieurs”, Robert Covington en tête. Et… est-ce qu’on pense vraiment que Victor Wembanyama va se faire rudoyer par un mec qui s’appelle Robert ? La réponse est dans la question.

Rendez-vous 2h du matin pour ce match entre le basket français d’hier et le basket français de demain. Est-ce qu’on sera là pour assister au spectacle ? Là encore, la réponse est dans la question.