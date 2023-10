On y est !!!! Quelques bribes en Summer League, deux ou trois images à l’occasion d’un scrimmage public, mais ce soir on rentre dans du presque dur avec le premier match de pré-saison de la carrière NBA de Victor Wembanyama. Et comme un symbole, ce sera face à l’autre “Licorne” de la Grande Ligue, Chet Holmgren.

Le programme de la soirée :

1h30 : Knicks – Celtics

2h : Thunder – Spurs

3h : Lakers – Nets

On ne va pas y aller par quatre chemins.

On ne va pas tortiller du cul pour marcher droit.

Bref, ne pinaillons pas, c’est à 2h du matin qu’il faudra être connecté la nuit prochaine, pour vivre ensemble les grands débuts de la carrière NBA de Victor Wembanyama. Certes ce ne sera que de la pré-saison, et le W pourrait (devrait) jouer un quart-temps et demi environ, mais la hype est tellement folle, semblant même démesurée parfois, que ces quelques minutes suffiront amplement à notre bonheur et à alimenter des centaines de chaines YouTube jusqu’au prochain match.

Le match de ce soir ? Ce sera face au Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, le Thunder de Josh Giddey et Jalen Williams, le Thunder de Lu Dort et Ousmane Dieng. Un choc entre deux young cores qui font beaucoup parler, l’un des deuux ayant quelques décamètres d’avance dans son projet mais qu’importe, ce soir c’est surtout le choc entre deux géants que l’on matera un peu plus que le reste. Victor Wembanyama d’un côté, Chet Holmgren de l’autre, environ 4m40 à eux deux et peut-être bien le futur de la NBA qui se tape devant nous.

Pour le reste ? Les Celtics ouvriront le bal à 1h30 et on apercevra logiquement – un peu – Evan Fournier en face, alors qu’à 3h les Lakers récupèreront peut-être leurs deux meilleurs joueurs, LeBron James et Austin Reaves, pour affronter les Nets de Mikal Bridges.

Mais qu’on soit d’accord, le Thunder – Spurs de 2h a tout du main event parfait, et le reste ne sera qu’accessoire pour rendre cette nuit encore plus salée. Bon courage pour faire la sieste avant, car ici l’excitation l’a déjà emporté sur le sommeil.