James Harden intéresse les Clippers mais pas à n’importe quel prix. Existe-t-il un monde où le barbu débute la saison… avec les Sixers ?

C’est bien probable. C’est probable car on a appris hier, via l’irrésistible Adrian Wojnarowski, que les Clippers étaient décidés à ne pas gonfler leur offre pour acquérir le barbu de Philly. Pourquoi ? Car ils savent qu’ils sont les seuls sur le doss, et que par conséquent les Sixers n’ont pas vraiment la main pour négocier s’ils veulent vraiment se débarrasser de leur boudeur.

« Les Clippers veulent réaliser un transfert, le plus tôt possible. Mais ils ne veulent pas augmenter leur offre, vu qu’ils sont seuls à négocier pour obtenir James Harden. Ils ont offert + aux Sixers que quiconque. » – @wojespn

Toujours selon le Woj, un transfert à trois équipes aurait été étudié, notamment pour pouvoir s’échanger quelques assets et quelques vétérans, mais rien n’a pour l’instant convaincu les deux camps.

Se dirige-t-on vers un début de saison de James Harden sous les couleurs de la franchise pour laquelle il a juré de ne plus jouer ? Peut-être bien, car malgré l’inimitié toute récente entre Ramesse et le boss de Philly Daryl Morey, le staff des Sixers sait qu’ils ne récupéreront sans doute pas mieux que ce qu’ils ont sous la main. L’occasion d’une trêve ? Pas sûr, mais chacun sera peut-être bientôt… obligé d’en passer par là. La suite au prochain épisode, probablement demain à la même heure.