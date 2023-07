Au point mort, le dossier James Harden risque de s’éterniser durant l’été, voire plus. Mais à ce jour, les intentions du Barbu n’ont pas changé. Ramesse veut quitter Philadelphie et ne semble avoir qu’une seule franchise en tête pour poursuivre sa carrière : les Los Angeles Clippers.

Actuellement à Las Vegas dans le cadre de la Summer League, l’insider de The Athletic Sam Amick – souvent bien informé – nous rapporte les derniers bruits de couloir concernant les gros dossiers de l’intersaison. Parmi eux, il y a évidemment celui concernant James Harden, désireux de quitter les Sixers pendant que le manager général Daryl Morey préfère temporiser.

“La position d’Harden n’a pas changé. Il veut toujours quitter Philadelphie” indique Sam Amick. “Il est toujours fâché par rapport à la manière avec laquelle Morey a géré son cas le mois dernier alors qu’il pouvait devenir agent libre. Et même si on a appris récemment qu’Harden était présent à la même soirée NBPA que la co-star des Sixers Joel Embiid et l’ancien proprio des Sixers Michael Rubin à Las Vegas, il est toujours déterminé à commencer la saison prochaine sous le maillot des Clippers.”

Les Clippers et personne d’autre visiblement. James Harden ne nous ferait-il pas une Damian Lillard par hasard ?

It's SoCal or bust for James Harden 🌴

The Sixers star is reportedly "determined" to play for the Clippers next season, per @sam_amick. pic.twitter.com/FysgwgGEkb

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) July 13, 2023

Si les Sixers démontrent une approche similaire aux Blazers dans le sens où ils ne veulent pas se précipiter pour transférer leur star, la situation n’est évidemment pas la même. Contrairement à Lillard qui possède encore quatre ans de contrat, James Harden entre aujourd’hui dans la dernière année de son deal, lui qui a activé sa player option à 35,6 millions de dollars cet été. Quant à Daryl Morey, contrairement à son homologue de Portland Joe Cronin qui sait qu’il va transférer Lillard à un moment donné, il pense fortement à conserver Ramesse la saison prochaine pour tenter de jouer le titre, Daryl possédant une relation de longue date avec le Barbu.

“Les dirigeants rivaux avec lesquels j’ai pu parler à la Summer League sont convaincus que les Sixers veulent désormais garder Harden. Peu importe le mécontentement. Les faibles discussions entre les Clippers et les Sixers semblent soutenir cette théorie. Morey demande une contrepartie qui donne la forte impression qu’il n’est pas véritablement intéressé pour réaliser un transfert dans les prochains temps.” – Sam Amick

Si les Clippers possèdent des contrats facilement transférables pour monter un échange, avec notamment des deals expirants, ainsi que deux choix de premier tour de draft, on doute que Daryl Morey soit vraiment intéressé par ce genre de package en échange d’Harden au vu des objectifs de titre de Philly. Est-ce qu’un deal à trois ou quatre équipes peut être mis en place pour envoyer Ramesse aux Clippers tout en permettant à Morey de récupérer une contrepartie convenable à ses yeux ? Pas impossible, mais forcément compliqué.

James Harden peut être autant “déterminé” qu’il le souhaite pour rejoindre les Clippers, la balle n’est pas vraiment dans son camp au final. On a donc du mal à le voir commencer la saison prochaine dans sa ville natale de Los Angeles. Et même si on sait qu’il est capable de faire beaucoup de choses pour tenter d’obtenir ce qu’il souhaite, le fait qu’il entre dans sa dernière année de contrat ne lui donne pas vraiment l’option de forcer son départ à travers un comportement condamnable ou en bafouant son basket, comme il a pu le faire avec Houston et Brooklyn…

__________

Source texte : The Athletic