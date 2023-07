L’expansion de la NBA, c’est un sujet qui revient souvent sur la table sans pour autant que ça ne débouche sur quelque chose de concret. Mais cela pourrait bientôt changer. Le commissionnaire de Ligue Adam Silver a récemment donné une timeline et le nom des villes qui pourraient accueillir une franchise dans un futur proche.

2025. Voilà l’année qu’il faut avoir en tête quand on parle de projet d’expansion en NBA. Pourquoi 2025 ? Parce que c’est à cette date-là que la Grande Ligue va signer un nouveau contrat TV (le deal actuel prend fin après la saison 2024-25), qui posera de nouvelles bases financières pour la NBA du turfu, avec les opportunités qui vont avec.

“On pensera à l’expansion une fois que les nouveaux contrats TV seront finalisés. Il n’y a rien de certain, mais comme je l’ai déjà dit, c’est naturel pour des organisations de grandir au fil du temps” a notamment déclaré cette semaine Adam Silver, via The Athletic.

Forcément, dès qu’on parle d’expansion, on se demande quelles sont les marchés qui accueilleront un jour une nouvelle franchise au sein de la Ligue. Durant sa conférence de presse à Las Vegas où se déroule actuellement la Summer League, le boss de la NBA a là aussi été plutôt précis dans ses réponses.

“On va regarder ce marché (Las Vegas). Sans aucun doute, il y a un grand intérêt pour Seattle. Ce n’est pas un secret. D’autres marchés ont également montré de l’intérêt.”

Las Vegas et Seattle donc. Cela fait un moment que ces deux villes sont considérées comme favorites pour accueillir une franchise.

Vegas prend de plus en plus de place dans l’univers NBA, entre la Summer League chaque été, le G-League Showcase et bien sûr le Final Four du nouveau In-Season Tournament, qui se déroulera à Sin City. L’arrivée de plusieurs franchises à Vegas au sein d’autres ligues américaines, à savoir les Raiders en NFL (Foot US), les Golden Knights en NHL (hockey) et les Aces en WNBA (basket féminin), peut également pousser la NBA à faire de même. En effet, Adam Silver est sans doute rassuré aujourd’hui par rapport aux craintes qui entouraient historiquement la présence de franchises professionnelles à Vegas, ville de spectacle mais aussi capitale du jeu et des paris sportifs. Autant de raisons qui donnent donc un avantage à Las Vegas, et en plus LeBron James est déjà sur le coup.

@NBA Commish Adam Silver on @NBASummerLeague impact on LV: "we were saying we were accounting for 27,000 room nights now in Las Vegas in the month of July. So I feel like we have a franchise in Las Vegas right now." He, Warren LeGarie say summer league is NBA's 31st team. pic.twitter.com/owoNTbyffZ

— LVSportsBiz.com (@LVSportsBiz) July 11, 2018

Quant à la ville de Seattle, c’est évidemment une terre de basket qui n’aurait jamais dû perdre ses Sonics en 2008. Emerald City respire la balle orange, c’est un gros marché du Nord-Ouest des States, et il existe une vraie tradition pour la NBA à Seattle. Les Sonics y étaient basés pendant 40 ans, c’est pas rien. Preuve de l’intérêt de la Ligue, des matchs de pré-saison continuent d’être organisés dans l’ancienne ville de Gary Payton et Shawn Kemp : le 10 octobre prochain, une rencontre entre le Jazz et les Clippers se jouera à la Climate Pledge Arena. Ce sera la troisième après le Clippers – Blazers d’octobre 2022, et le Warriors – Kings de 2018.

Kevin Durant wearing a Shawn Kemp #Sonics jersey for introductions at Key Arena as Kings-Warriors gives Seattle fans their first NBA action of any kind since their team left for OKC a decade ago.

👏🏼🏀🔥 pic.twitter.com/0BYLYmWRp4

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 6, 2018

En cas d’expansion à Vegas et Seattle, on monterait à 32 franchises au total, autant que la NFL et la NHL. Cela fait depuis 2004 et les Charlotte Bobcats que la NBA n’a pas ajouté une nouvelle équipe à sa ligue.

Source texte : The Athletic