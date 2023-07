En marge de la dernière soirée de Summer League avait lieu le grand reveal du In-Season Tournament. Comment se déroulera la grande nouveauté de la saison 2023-24 ? On vous explique tout ça.

C’est le petit cadeau de la NBA pour la saison 2023-24, enfin si on peut appeler ça un cadeau.

En décembre prochain aura lieu à Las Vegas le tout premier In-Season Tournament de l’histoire, calqué en quelque sorte sur le modèle de la la Leaders Cup en France, et hier soir la NBA a donné les dernières infos concernant le fonctionnement de cette grosse nouveauté. En quelques tirets ? Ça donne ça :

Six groupes de cinq ont été créés, en respectant les conférences.

Les matchs auront lieu les mardi et vendredi, du 3 au 28 novembre.

Chaque équipe disputera 4 matchs, deux à domicile et deux à l’extérieur.

Les six premiers de poule et les deux meilleurs deuxièmes sont qualifiés pour les quarts.

Le tournoi final aura lieu du 4 au 9 décembre.

Tous ces matchs comptent pour la saison régulière, sauf la finale.

Et ça c’est le petit tuto si vous préférez Richard Jefferson :

Voilà pour les dernières infos, à compléter évidemment à la sortie des calendriers courant du mois d’août. Rajoutons également que les joueurs qui remporteront ce In-Season Tournament se verront offrir, chacun, la modique somme de 500 000 dollars, fallait le dire avant on aurait commencé par là.