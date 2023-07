Celui-là il est pour nos geekos sûrs. Un bon petit transfert underground, avec des joueurs un peu random et le besoin de s’assoir pour comprendre. On essaie ?

Première chose… Depuis quand Patty Mills était au Thunder ?

Pas faux, très bonne question.

Transféré de Brooklyn à Houston puis de Houston au Thunder, le sniper australien attendait de savoir à quelle sauce il serait mangé puisqu’il apparaissait évident qu’il ne passerait pas l’été dans l’Oklahoma. Côté Hawks on avait acquis Rudy Gay dans ce qui était surtout un désir de se débarrasser de John Collins, et Usman Garuba et ty-Ty Washington étaient arrivés de Houston car les Rockets avaient besoin de faire de la place pour Dillon Brooks.

Bref, que faut-il comprendre ?

Que ni Rudy Gay, ni Usman Garuba, ni Ty-Ty Washington ni Patty Mills n’étaient vraiment désirés dans leur franchise respective.

C’est donc assez logiquement finalement que les Hawks et le Thunder ont fait du troc hier, Atlanta envoyant les trois joueurs plus un tour de Draft à OKC (le 35ème TDD en leur possession pour les sept prochaines années !) alors que Patty Mills est donc échangé pour la troisième fois en dix jours, le mec est devenu une carte Pokemon.

Ce qu’il faut savoir, également ? C’est que dans l’histoire les Hawks économisent 4,5 millions, on aimerait pouvoir en dire autant, et que si côté Thunder il faudra faire le point très vite sur le roster… Patty n’est pour sa part pas sûr du tout de rester à Atlanta, même si prendre l’avion tous les trois jours c’est pas du tout écolo-friendly.

Ça bouge ça bouge, parfois on n’y comprend rien mais autant ne rien louper histoire de ne pas être complètement perdu. Alors, il part où Patty Mills la semaine prochaine ?