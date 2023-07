99-93, une deuxième victoire de suite à Las Vegas pour les Hawks, portés par un Tyrese Martin en mode gâchette cet été. Bien aidé par sa raquette, TM a repoussé les Wolves dans le money time. C’est aussi ça la Ligue d’Été : des cireurs de banc en NBA qui se transforment en superstars le temps d’une semaine.

21 points dimanche, 25 cette nuit, Tyrese Martin s’éclate à Vegas. À 9/15 au tir avec notamment 2 bombes du parking, Ty a porté Atlanta face aux Minnesota Timberwolves, s’offrant même le plaisir de rouler tranquilou-bilou sur le quatrième quart. 14 points dans les dix dernières minutes, un max de pénétrations et un tir pas loin du logo, alors que le match était bien serré il n’en fallait pas moins pour régaler toute la Hawks Nation.

Ce qui donne encore plus de volume à la perf de Rese-Ty c’est qu’elle succède aux 21 puntos inscrits par le bonhomme il y a trois jours contre les Nuggets. Un rôle de leader offensif parfaitement assumé dans le Nevada pour celui qui est apparu à seulement 16 reprises avec les Hawks en 2022-23, et espère bien faire son trou dans la rotation de Quin Snyder.

Tyrese Martin with some clutch baskets for the Hawks!

14 of his 25 PTS came in the 4th quarter 🔥#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/ce7Cv33hyU

— NBA (@NBA) July 12, 2023

Mais Martin n’a pas été le seul Faucon à son aise cette nuit, à vrai dire tout le monde a fait le job, notamment dans la raquette. Les tours jumelles Mfiondu Kabengele (2m08) et Mouhamed Gueye (2m11) ont régné sur la peinture avec 2 contres chacun. Si niveau efficacité on repassera, notamment pour Mouhamed (11 points à 2/8), quand les paniers rentraient c’était joli, et le boulot défensif a été rempli à merveille.

C’est une action trop rare dans cette Summer League, et pourtant qu’est-ce qu’il est fort à mi-distance et au poste ! Et il s’offre le and-one en plus !

On en veut PLUUUUUUS !pic.twitter.com/mz085rqDbC https://t.co/Audsl1wgsl

— Hawks Nation France 🐦 (@ATLHawksFR) July 12, 2023

En sortie de banc, bel apport de Seth Lundy (14 points à 4/10) en ce lundi jeudi soir. Pas beaucoup plus à dire mais le jeu de mot était tentant. Et chez les Wolves, y’a des choses à retenir ?

Brandon Williams, meneur notamment passé chez les Blazers pour plus ou moins de réussite, continue de noircir la feuille de stats lors de chacune de ses sorties estivales. 24, 17 puis 23 points, typiquement le genre d’apport offensif qui pourrait faire du bien à Minneapolis derrière Anthony Edwards sur les lignes arrières.

Brandon Williams contra los Hawks:

🔹23 PTS

🔹4 AST

🔹3 REB

🔹8-14 TC

🔹3-6 3T

pic.twitter.com/j7THUYoDsJ

— Timberwolves España 🇪🇸 (@TWolvesEspNBA) July 12, 2023

À côté du B, trois autres belles perfs à noter. Les deux premières signées Josh Minott et Leonard Miller, 12 et 18 points à 50% au shoot pour les deux garçons. La dernière ? 13 points et 7 passes décisives pour mister D.J… Carton – dis-moi que tu joues la Summer League sans me dire que tu joues la Summer League -.