Une ambiance de cathédrale, des commentateurs qui vous expliquent comment tchatcher en 2023 – si si je vous jure -, et une performance qui sort du lot, c’est ça la Summer League et c’est comme ça qu’on l’aime. Au milieu de l’aprèm américain Grizzlies et Clippers ont croisé le fer, pas de top prospect à signaler mais une bête – une vraie – qui a régalé Vegas. Kenneth Lofton Jr., vous connaissez ?

Parmi les équipes sympas à suivre lors de cette Summer League 2023, Memphis peut compter sur ses “habitués” de la NBA pour balancer de la stat. Apparus par intermittence sous le maillot des Oursons la saison dernière, Jake LaRavia et Kenneth Lofton Jr. ont un rôle de leader à saisir cet été à Vegas. Chose faite de manière plutôt satisfaisante pour les compères de raquette qui ont rivalisé avec les Clippers en duo. Ça n’a pas suffi mais les deux garçons se sont fait plaisir, l’un avec plus d’efficacité que l’autre. T’inquiètes Jake, on poucave pas ici. Oups.

Dans la catégorie bêtes aux mains de velours, Kenneth Lofton Jr. a une place à table tous les jours de la semaine. Le pivot champion du monde U19 en 2021 a fait parler son toucher tout au long du match. Dans la raquette ou derrière l’arc c’est pareil, si le bonhomme a de l’espace il prend sa chance… et en général ça rentre. 24 points, 9/11 et 2/3 à 3-points, on ajoute à ça 10 rebonds et ça nous donne un pur match. Allez, on oublie les 7 pertes de balle, le garçon joue aussi meneur alors forcément avec autant de ballons entre les mains y’a un peu de déchet par-ci par-là.

À côté de la brute qui n’en est pas une, Jake LaRavia est allé chercher ses 22 points. Avec des pourcentages un peu plus propres ça aurait sûrement pas fait de mal à la bande d’ursidés. 2/7 de loin et 6/15 au global, on va se contenter de ceux qui sont rentrés hein.

Chez les Clippers, puisque la victoire n’est pas sortie de nulle part, Xavier Moon a fait son match avec notamment un gros tir du parking à une bonne minute du buzzer. Pas de quoi viser la lune (lol), mais 16 points à 7/12 c’est de la perf’ efficace pour s’accrocher au roster des Clips la saison prochaine.

Memphis – L.A. Clippers en Summer League, on a vu plus beau basketball, mais on a aussi vu une vraie perf individuelle, et plus que la victoire, c’est ça qui compte l’été en NBA.

