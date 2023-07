Si Victor Wembanyama a annoncé avant-hier vouloir faire une pause média, il est apparu (une dernière fois ?) cette nuit au micro d’ESPN en marge de la Summer League de Vegas. Il y a notamment déclaré une facette intéressante de son apprentissage.

Harnaché du petit tee-shirt des Spurs qui va bien (mais délesté du pansement offert il y a 48h par Ibou Badji), Victor Wembanyama est apparu en début de nuit au micro d’ESPN pour faire le point sur sa Summer League et donner sa recette de la ratatouille (coupé au montage). Il a notamment expliqué qu’il avait pris l’initiative de s’adonner à un petit travail de mémoire, histoire de savoir dans quoi il mettait les pieds, histoire, aussi, de se donner un objectif concret.

“J’ai regardé toutes les données des précédents n°1 de Draft et l’impact qu’ils ont eu. J’essaie de devenir meilleur que tous ceux passés avant moi.”

Ça va, c’est ambitieux. Ambitieux mais malin, quand on sait que Michael Jordan n’a pas été first pick, quand on sait que des mecs comme Anthony Bennett l’ont été. Plus sérieusement, si le V est si différent c’est aussi car on pointe souvent son approche incroyablement mature du basket, et cette décla va donc dans ce sens.

Victor Wembanyama n’est pas seulement un mec de sept mètres de haut qui court aussi vite qu’un léopard et qui dribble comme Kyrie Irving, il est aussi un élève du basket, un étudiant en histoire de la NBA, car avant de conquérir un territoire il faut prévoir des plans de son attaque.

Victor Wembanyama et les médias c’est probablement terminé pour quelques semaines, et sachez donc que pendant que vous claquerez 8 balles pour une glace goût Schtroumpf à Gruissan-Plage, Wemby, lui, sera en train de checker basketball reference.