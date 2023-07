Ausar Thompson sort vainqueur de son duel avec Gradey Dick

Tous deux en quête de leur match référence à Vegas, Gradey Dick et Ausar Thompson se passaient sur le corps pendant notre chaude nuit d’été. Chaud justement, Gradey a envoyé de la filoche sans pression avant que la classique clim américaine ne lui remette les idées en place. Dans la propreté, le jumeau Thompson a pu rentrer à l’hotel une victoire et de belles stats dans la besace. Detroit 94, Toronto 90 !

Pas encore totalement à l’aise depuis ses débuts, Gradey Dick a bien fait parler la poudre cette nuit… le temps d’une mi-temps. À l’intérieur ou l’extérieur de l’arc, Gradey a scoré à foison pendant les vingt premières minutes de la rencontre face aux Pistons. D’abord devant, les Dinos ont plané puis plongé avec le 13ème choix à la Draft, qui n’a scoré que 4 points dans la deuxième moitié de la rencontre.

Malgré tout, GD a signé cette nuit sa plus belle sortie depuis le début de la Summer League. Non pas qu’on se satisfasse d’un 2/8 à 3-points du plus fin sniper de sa cuvée, mais plus que les chiffres ce qui nous intéresse dans le Nevada c’est la montée en puissance des prospects de la Grande Ligue. On aura bien assez de temps à partir d’octobre pour se moquer du blondinet en cas de gadin.

À côté de Gradey ****, on peut souligner les p’tites perfs de Mouhamadou Gueye (15 points, 7 rebonds) et Moses Brown (13 points, 8 rebonds), mais pas de quoi faire caler Motor City.

Moins flashy mais plus efficace au final, Ausar Thompson termine la rencontre avec 17 points à 7/14. D’abord timide face au Magic, Ausar a passé le premier rapport face au Rockets de son frère – absent – dimanche, avant de passer la seconde cette nuit contre des Dinosaures très peu terrifiants. Au delà de l’efficacité, Ausar a garni son armoire à highlights avec un joli coast-to-coast conclu sur un doux alley oop en reverse. Et quand le nom du dunk commence à ressembler à une figure de skate, c’est plutôt bon signe.

Si Detroit a pu compter sur le cinquième choix de la Draft 2023, aussi présent sous le cercle avec 9 rebonds, il a fallu l’apport de gars comme Jared Rhoden et Marcus Sasser – cousin éloigné de Gaël Monfils – pour aller chercher les 4 points d’écart au buzzer. Jared a gratté 18 points et 8 rebonds quand Marcus a ajouté 7 passes à ses 15 points, malgré un vilain 1/8 depuis le Plaza Casino.

Petit point frenchie d’la night, Malcolm Cazalon a foulé le parquet de Vegas 16 minutes cette nuit pour une feuille de stats bien remplie. 7 points à 3/5 au tir, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions, et si c’était lui le vrai facteur X à Detroit ? Chauvins, nous ? Tellement pas.