On vous en parlait en détail lors de la dernière March Madness, le meneur de poche Markquis Nowell est le genre de joueur frisson, le genre de mec qui n’aime pas faire les choses de manière “normale”. Bonne nouvelle, celui qui a été signé en two-way contract par les Raptors est apparemment capable de transposer son talent chez les adultes.

Il aura fallu quelques minutes, pas plus. Quelques minutes dès l’entame de ce Raptors – Bulls de Summer League pour comprendre que Markquis Nowell est effectivement… différent. On était venu pour voir Gradey Dick, dégaine à la Franck Dubosc dans Disco, on a vu et apprécié Gradey Dick même s’il a parfois été maladroit (10 points à 3/12), mais on a donc, surtout, vu le minuscule (1m73) ex meneur des Wildcats.

Markquis Nowell can throw some passes pic.twitter.com/AsHLWc3YQ0

Quatre passes, ou plutôt quatre bonbons, quasiment sur les quatre premières possessions de son équipe, bienvenue en NBA, on espère que tu vas rester un peu. Nowell nous rend joyeux, très drôle ça, et il nous rappelle des noms fameux comme ceux de Jason Kidd ou Jason Williams, ces mecs qui vous faisaient d’une passe le highlight de la nuit. Un Nowell tellement street qu’il réussira même à énerver le dénommé Liberty-Freeman, fallait le faire. Le playmaking en mode All-Star Game ça on le savait, mais Markquis va ensuite passer en mode scoring avec un joli 4/6 du parking de la maison des 7 nains. Au final ? 17 points à 6/12 dont 4/6 de loin, 4 rebonds, 5 passes, 3 steals et le statut de premier chouchou de cette Summer League 2023. On en reveut ! vite !

Markquis Nowell with an IMPRESSIVE Summer League debut 👀

17 PTS

6/12 FG

4/6 3PM

4 REB

5 AST

3 STL pic.twitter.com/326RnSascK

